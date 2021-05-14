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大華府12-15歲青少年打疫苗指南

記者羅曉媛／華盛頓報導

大華府三地已開放12歲至15歲青少年接種輝瑞新冠疫苗，除了政府運營的接種點，CVS、Walgreens等藥房也可安排接種；通常青少年接種需家長或監護人陪同並提供同意書及年齡證明，但在維州，若是在校園接種，只需提供書面同意書，家長或監護人無須到場陪同；接種前可先了解各接種站要求。

馬州

馬州的300家藥房，以及11座大型疫苗接種站提供該年齡段青少年接種，詳情可參：covidlink.maryland.gov/content/vaccine；蒙郡不需要家長或監護人陪同打疫苗，但需提供同意書和年齡證明；巴爾的摩郡可在郡政府運營的接種診所預約或直接前往；弗雷德瑞克郡(Frederick)的Oak Street接種站13日已開始接種12歲至15歲青少年，但家長或監護人須陪同；哈維郡建議先預約再前往接種，並鼓勵家長或監護人陪同，查詢接種站：https://bit.ly/3of79Nz。

維州

維州12歲至15歲青少年約42萬5000人，州營接種點14日已開放青少年接種，可到vaccinate.virginia.gov或877-829-4682預約，費郡Tysons Corner Mall、威廉王子郡Gander Mountain等八座接種站免預約；若在地方接種，費郡該年齡段青少年需通過衛生局系統預約(https://bit.ly/3hqAMua)，亞歷山卓市青少年可到衛生局或私營的接種點，但家長或監護人需提前或當場提供同意書。

華府

12歲至15歲青少年可在藥房、醫院、醫療中心、接種站施打疫苗，家長也可透過喬治華盛頓大學醫院、霍華德大學醫院、喬治城大學醫院及其他有聯邦資質的醫院系統預約給子女打疫苗，詳情：coronavirus.dc.gov/vaccinatedc。

疫苗 維州 馬州

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