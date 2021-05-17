波特那&蘇爾律師事務所專精工傷賠償(下)

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波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險 公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續探討工傷賠償。

維州 的工傷賠償資格

如果您在維州因工受傷或生病而受到傷害，則州法律要求您立即或在受傷後，儘快書面通知您的雇主，此通知應包括:1.你的名字2.你的地址3.事故和傷害的地點4.發生事故和受傷的時間5.事故和傷害的性質6.事故原因和傷害。此通知必須在事故發生後的兩年內提交給維州工人賠償委員會。

為什麼工人的索賠被拒絕的常見原因?可能會拒絕工人賠償要求的原因有很多，最常見的原因是:

1.索賠未按時提出: 工人提供的檔案不正確或不充分。此外，即使您已經按時在正確的管轄範圍內以正確且適當的檔案提出了索賠，您的雇主或其保險公司仍可能通過爭論您的受傷或疾病，對您的案件提出異議。

2.之前就有存在的狀況: 由於您的疏忽 (例如在工作中喝醉)、沒有在工作現場發生、與工作無關，影響您工傷賠償聽證會時的因素。

通常，在馬州工人賠償委員會提出要求之前，大約要在三到四個月後舉行聽證會。儘管如此，有時案件要比其他案件要長或短，造成時間差異的因素有: 1.與天氣有關的取消 2.計畫後延期的案件數 3.有些案件優先於其他案件4.將後續傷害基金或無保險雇主基金作為案件的當事方。

如果您的要求涉及職業康復，或者您的要求獲得了緊急聽證，則是三至四個月規範的兩個例外，如果您的索賠僅涉及職業康復，則工人賠償專員將首先嘗試在提交表格後的24小時內通過電話調解爭端，如果調解不成功，幾天後將安排聽證會。

波特那&蘇爾律師事務所可以為您做什麼?

在您受傷或患病後立即與我們的一位美國認可的律師進行諮詢，可以大大提高您獲得根據工人補償保險有權獲得的最大利益的機會，我們為您的索賠的每個步驟提供詳細的建議，以幫助您最大程度地受益。

最初，工人的補償似乎很簡單，儘管您可以自己提交文書工作，但您可能無法獲得應有的全部和公正的賠償，或者您的索賠可能會被完全拒絕。

工傷造成的傷害會嚴重影響您和您所愛之人的生活，您不僅會遭受意想不到的傷害，而且您工作或照顧自己的能力可能會受到很大影響，波特那&蘇爾律師事務所的經驗豐富工傷事故律師，致力尋求賠償以減輕與這些傷害者相關的經濟負擔。如果您或您所愛的人受到工傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。