燃油短缺 大華府加油站大排長龍 油管公司：已恢復輸送

大華府三地油價上漲明顯，部分加油站無油可加。（記者張筠 / 攝影）

美國最大輸油管系統營運商Colonial Pipeline遭勒索軟體攻擊將滿一周，大華府多地加油站 12日車輛大排長龍，還有加油站因燃油耗盡直接關門，維州 44%加油站在當日下午已無油可加，華府和馬州的油價 也漲；本地官員呼籲不必恐慌加油，油管公司12日傍晚宣布已恢復運作。

Colonial Pipeline上周遭駭客組織「黑暗面」(DarkSide)攻擊後，美國南部和東北部出現燃油短缺，大華府許多人因擔心未來加不到油，近日不僅將汽車油箱加滿，甚至額外購買若干桶燃油，導致多地加油站供不應求。

北美加油站追蹤商GasBuddy的數據顯示，截至12日下午，維州44%(3900座)加油站燃油耗盡，華府有10%，馬州有11%，許多加油站要排長隊；此外油價也漲，「美國汽車協會」(AAA)數據顯示，華府平均油價從上周每加侖3.06元漲至3.09元，馬州從2.93元漲至3.01元，維州從2.82元漲至2.93元。

美國汽車協會發言人陶德森(John Townsend)表示，部分加油站也因不知道下次供油時間而故意上調油價；目前全美平均油價已超過每加侖3元，創2014年以來的新高。

維州州長諾譚(Ralph Northam)11日宣布全州進入緊急狀態，立即調度州府和地方資源因應潛在燃油短缺，同時呼籲民眾不要盲目或恐慌加油，維州應急管理廳(Department of Emergency Management)也發推文提醒，「還記得去年(疫情爆發之初)人們因恐慌狂購衛生紙嗎？這不是理智的行為，現在也請大家勿因恐慌加油。」

馬州州長霍根(Larry Hogan)承諾及時向公眾匯報州府和地方應急的最新進展，呼籲駕駛人保持正常心態，按需加油。