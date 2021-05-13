馬州打擊反亞裔仇恨犯罪 公布專案組12成員

馬州州長霍根宣布亞裔仇恨犯罪專案組的12名成員，他們將為霍根政府制定打擊反亞裔暴行的政策提供建議。(州長辦公室)

為打擊針對亞裔 的仇恨犯罪 ，馬州 州長霍根(Larry Hogan)12日宣布亞裔仇恨犯罪專案組的12名成員，由馬州前聯邦檢察官、韓裔許景(Robert Kyoung Hur，音譯)領導工作，其他成員包括全美亞裔總商會(ACE)會長董繼玲、馬州婦女委員兼企業家白越珠(Eugenia Henry)、馬大亞裔研究教授黃吉娜(Janelle Wong)等，專案組呼籲公眾透過電郵([email protected])表達訴求，共同打擊仇恨犯罪。

霍根上月宣布成立亞裔仇恨犯罪專案組，主要職責在於制定戰略、建議和政策行動，應對不斷激增的反亞裔仇恨犯罪與暴行；霍根、許景12日透過線上會議與專案組成員會面。

霍根表示，「我們繼續在馬州乃至全美看到對亞裔無緣無故的攻擊，該專案組由各領域的專家和倡議人士組成，將從政策建議、戰略及其他行動層面推動改變，打擊反亞裔行為；在許景的領導下，我相信專案組將及時、考慮周全的行動。」

專案組由12名亞裔各界人士組成，許景擔任主席，將從多角度分析並討論，為霍根政府提供可實踐的政策建議，保護亞裔不受暴行侵害，並為亞裔受害人或暴行目擊者提供支持，鼓勵報案等。