青少年准接種輝瑞疫苗 維州推校內施打減少不公平問題

聯邦疾病防治中心(CDC)諮詢委員會12日通過12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗 的建議，維州 衛生官員呼籲各地衛生部門在公校系統、私立學校的校園內給青少年接種，方便家長提供同意書(consent)，並減少接種不公平的問題。

早前各學區及地方衛生局已合作在學校為16歲至18歲的學生接種，此次希望擴大到12歲至15歲的青少年；公共衛生官員表示，在各校接種有助改善不同群體接種不平等的問題，也能減輕家長負擔，可提前準備同意書，無需多跑一趟。

維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)、負責疫苗分發的發言人迪娜‧波特(Dena Potter)，以及維州公校教育總監雷恩(James Lane)，在與公私立學校負責人的線上會議中，鼓勵各校在本學年結束前，儘快給學生接種輝瑞疫苗；對於學年結束較早的部分學區，地方衛生部門可安排接種第二劑。

Inova醫療系統13日(今)起將在亞歷山卓市Stonebridge疫苗接種中心為12歲至15歲青少年施打輝瑞疫苗，使用Inova系統的家長可通過該系統的MyChart(www.inova.org/COVID19/vaccine-scheduling)網站幫孩子預約，再陪同前往接種點。

波特表示，維州12歲至15歲青少年可在任一提供輝瑞疫苗的接種站施打疫苗，包括由衛生轄區負責的診所、醫院、聯邦急難管理局(FEMA)資助的社區疫苗接種點，以及各大藥房，例如費郡Tysons和威廉王子郡的社區接種點，大多數已開放免預約(walk-up)。

在維州最大的費郡公校系統，學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示希望從春末開始，在部分校園提供自願式接種點。

華府、馬州、維州三地的12歲至15歲青少年人口約100萬，馬州蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)12日更新該年齡段青少年接種的細則，表示和其他疫苗作法一致，家長無需到場陪同打疫苗，但須提前簽署接種同意書；該年齡段青少年可到任一提供輝瑞的接種點，但接種需提供證明年齡的身分證件，例如出生證明、護照、學生證等。