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油管遭駭 維州燃油需求猛增進入「緊急狀態」

記者張筠／維州報導

美國最大輸油管系統營運商Colonial Pipeline近日遭勒索軟體攻擊，維州燃油需求猛增，加油站日售燃油量翻倍，州長諾譚(Ralph Northam)本周宣布進入緊急狀態，確保燃油供應有序，並讓州府和地方政府靈活調度資源；能源專家分析指，目前部分地區燃油短缺主要是人們恐慌心理所致。

Colonial Pipeline 8日遭駭客攻擊，暫停所有油管營運，由於該公司供應美國東岸45%的燃油需求，各州政府已與該公司合作搶救管線以恢復運作，全美18州和華府進入緊急狀態。

諾譚表示，為確保維州有足夠燃油，州府決定進入緊急狀態，因應可能發生的燃油短缺，啟動應急資金，並讓州府和地方更靈活調度資源。

根據北美加油站追蹤商GasBuddy的分析，維州與佛州、喬治亞州、北卡、南卡州的燃油需求整體增加了40.1%，維州7.5%的加油站也表示燃油已耗盡。

「油價資訊服務」(Oil Price Information Service)全球能源分析主管克洛扎(Tom Kloza)表示，燃油短缺主要是由人們的恐慌心態造成，「不少人擔憂未來一段時間買不到油，因此近期狂購，許多加油站一天售出的燃油量是原來的三到四倍。」

「美國汽車協會」(AAA)的報告顯示，石油公司Citgo在維州費郡(Fairfax)和里奇蒙(Richmond)的站點都經歷燃油短缺，為緩解大華府地區的燃油供應壓力，因應潛在威脅，聯邦環保署(EPA)免除了華府、維州和馬州燃油質量的部分要求；馬州也從上周末開始，與聯邦和地方政府密切合作，啟動一套面向全州的應急計畫。

維州 加油站 美國

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