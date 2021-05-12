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蒙郡12～15歲者將可接種新冠疫苗 家長可上網預約

記者羅曉媛／馬州報導
馬州蒙郡最快本周四起開放12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗。(記者羅曉媛/攝影)
馬州蒙郡最快本周四起開放12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗。(記者羅曉媛/攝影)

馬州蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)11日表示，只要聯邦疾病防治中心(CDC)免疫諮詢委員會在本周三(12日)批准輝瑞疫苗用於青少年接種，蒙郡12歲至15歲的青少年最快可從本周四(13日)起施打疫苗。

蓋理斯表示，家長或監護人可到蒙郡官網(montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/)為12歲至15歲年齡段的子女提前註冊，屆時也需在現場陪同，表示同意接種疫苗；蒙郡正在設置面向青少年的接種診所，主要在晚上和周末施打，方便家長陪同子女前往。

馬州衛生廳發言人吉斯拉爾(Charlie Gischlar)表示，馬州也準備好擴大接種群體至青少年，只要聯邦批准，屆時12歲至15歲青少年可在該州任何一家提供輝瑞疫苗的接種點施打輝瑞疫苗，州長霍根(Larry Hogan)將在12日做更明確說明。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)10日批准輝瑞與BioNTech的新冠疫苗用於12歲至15歲的青少年接種，CDC免疫諮詢委員會在12日評估討論後將提供接種建議，若該委員會如預期支持輝瑞疫苗為該年齡層接種，基本可即刻開打。

華府衛生官員表示，如果當局批准輝瑞用於青少年，他們需要幾天時間培訓施打人員，並且先在華府部分接種點提供，更多詳情將在本周稍晚公布；維州預計也將在CDC諮詢委員會發布建議後公布青少年接種的更多細節。

隨著越來越多人接種疫苗，大華府三地的新冠確診數據也不斷下降，華府11日新增87例確診和三例死亡，馬州新增399例確診和九例死亡，維州新增600例確診和17例死亡。

疫苗 輝瑞 馬州

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