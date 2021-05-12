信息科技產業熱門 華府AI崗位增長全美居冠、維州排第三

CompTIA報告指，華府都會區人工智慧(AI)的就業機會在全美排名第一。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情加速大華府 科技信息產業發展，華府信息技術產業協會CompTIA近日發布最新報告，華府都會區人工智慧 (AI)的就業機會在全美排名第一，維州 排名第三，華府都會區(DC metro)4月新增的信息技術崗位數量全美第二，維州第五。

根據CompTIA的數據，美國各大企業3月新增5萬份科技相關崗位，4月全美增加逾30萬7000份信息技術相關工作，增速明顯；其中華府都會區4月新增1萬6812份信息技術相關的崗位，超越波士頓以及加州的舊金山、洛杉磯、聖荷西(San Jose)等大城市，成為全美第二的信息科技都會區，僅次於紐約市。

該報告指，大華府是全美排名第一的人工智慧城市，相關領域新增的崗位為全美最多。

吸引電商巨頭亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)進駐的維州，也在全美名列前茅，4月人工智慧崗位增量為全美第三，信息技術崗位全美第五，前四名為加州、德州、紐約州、佛羅里達州。

CompTIA也列舉了在遠程辦公背景下，需求量最高的信息技術崗位，包括軟體開發師(software developer)、信息技術維護專家(IT support specialist)、網頁開發師(web developer)、系統工程師及構架師(systems engineer and architect)。

4月全美對科技人才需求量較高的產業包括科學與技術相關的服務業、金融與保險、生產製造領域、零售貿易、公共行政等；該報告也指，4月全美信息技術領域的失業率為2.5%，遠低於全美各行業的平均水平(6.1%)。