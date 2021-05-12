進修與社交困難… 民調：華府33%職場人指疫情阻礙發展

新冠疫情 讓遠程上班、上學和線上服務成為主要趨勢，但不少人對遠程辦公又愛又恨，華府 一項最新調查發現，33%受訪者稱疫情後職業發展受阻，主要原因包括難以社交、拓展人脈，失去精進職業技能的機會，而雇主最焦慮的是留住人才的問題，還有過半雇主在疫情期間推遲或暫停升遷評比。

華府人才機構Robert Half在3月底至4月中採訪了2800多名華府雇員，以及各公司的2800多名資深經理，其中33%的受訪者感到疫情後職業發展受阻，其中64%人稱喪失進修機會，無法學習更多職業技能，55%人表示遠程辦公讓社交更難，無法拓展人脈，也難以在工作中創新。

55%的受訪雇主在疫情期間推遲或暫停了企業內各崗位的升遷評比，Robert Half分析員巴內特(Trey Barnette)表示，主要原因是遠程辦公期間，員工很少在老闆前「露面」，雇主難以評價雇員表現，或是簡單因為見面少就忘記了提拔員工。

相比員工升遷，多數雇主更擔心留住人才的問題，78%受訪雇主表示，疫情期間最費心的是如何留住員工；巴內特預計今年會有一波「招聘潮」(hiring wave)，為重振經濟，政府和企業創造許多就業 機會，人才市場活躍，因此不少雇主開始想方設法留住員工或調整人才規畫；三分之一的受訪者稱疫情期間曾有換工作或崗位的想法，認為在經濟恢復的過程中，有必要謀求更有前景的工作。

放眼全美，華府認為職業發展受疫情阻礙的占比已算較少，芝加哥、亞特蘭大、休士頓、西雅圖、奧斯汀(Austin)等大城市都有至少一半人對疫情期間的職業發展不滿意；此外，華府部分產業在疫情期間仍保持與員工的互動，例如非營利組織、協會、政府雇員與合約工等。