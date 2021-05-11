8歲華裔男孩代表馬州角逐「谷歌塗鴉」大獎

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

「谷歌 塗鴉」比賽(Doodle for Google)公布54名決賽入圍者，馬州 哈維郡克拉克斯維爾小學(Clarksville Elementary School)的二年級華裔學生龐博文(James Pang)，憑藉作品「內心平靜的力量」(Strength of Inner Peace)成為該州勝者，將代表馬州角逐全美大獎。

龐博文在美國出生長大，喜歡畫畫和彈琴，家中還有個四歲大的妹妹，對體育興趣濃厚；他的父母是來自中國大陸的第一代移民，分別在聯邦政府從事數據科學與生化科技工作。

父親龐雙受訪表示，龐博文從小就喜歡畫畫，「每次從幼兒園回來都帶著一大堆畫」，如今學習繪畫也快三年；此次他鼓勵兒子參賽，一方面是因疫情宅家，不希望孩子總對著電腦，另一方面也是培養孩子表達自己的能力。

今年比賽的主題是「我因⋯而強大」(I am strong because …)，龐雙問兒子「你如何表達自己的strong？」龐博文說，「我沒那麼strong，但我覺得我可以mentally strong(思想上強大)。」

龐博文參加「谷歌塗鴉」比賽的作品「Strength of Inner Peace。(谷歌提供)

受父親在家做瑜伽和冥想(meditation)的啟發，龐博文在畫中描繪自己在房間冥想的畫面，周圍還有書籍、地球儀、鋼琴和狗狗，定睛一看，畫面中人物與物件正好拼出「Google」(谷歌)一詞；而與房間內平靜愉悅的氛圍不同，作為背景板的窗戶外，是電閃雷鳴和大雨傾盆。

該作品前後修改20多次，龐博文說，「除了要有健康的身體，也需要健康的思想和心態。」疫情期間尤甚，他常借助冥想、繪畫、彈琴和寫日記，幫助自己調節情緒。

他在作品配文中寫道，「我強大是因為，當我遇上糟糕的一天，我通過冥想找到了內心的平靜和心靈之力(mental strength)；當我感到無聊，我通過閱讀來想像自己在環遊世界；當我飽含情緒，我通過音樂和藝術來表達自己，實現情緒上的強大。」

問及將來想做什麼？龐博文並不給自己設限，「一開始我本打算成為像爸爸一樣的醫生──但他也不完全是醫生，而是科學家。」他說，「我也喜歡科學，可能也做科學家，或是音樂人，又或是藝術家，都可以。」

龐雙說，參賽也不是為了拿獎，而是在這個過程中幫助孩子更了解自己、突出自己的能力，培養表達；入圍決賽於他們一家也是意外驚喜，「既然能代表馬州競賽，希望他能有好的表現，為華裔爭光，也給學校帶來一些幫助」。

龐博文的作品正在「谷歌塗鴉」網站接受公眾投票 ，屆時將根據投票數選出前五名爭奪全美冠軍，投票通道開放至本周六凌晨2時，詳情：https://doodles.google.com/d4g/vote/。

「谷歌塗鴉」面向K-12年級學生，參選者按年級分五組比賽，選出54名州及地區的勝者進入決賽，再由公眾票選出五人競爭全國冠軍，最終可獲3萬元獎學金，其學校可獲價值5萬元的科技大禮包。