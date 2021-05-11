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回應民意 華府5月21日起取消大多數限制 拚6月全面重啟

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府將從5月21日起取消絕大多數商家的防疫限制。(記者羅曉媛/攝影)
華府將從5月21日起取消絕大多數商家的防疫限制。(記者羅曉媛/攝影)

新冠確診及死亡數持續下滑之際，華府市長包瑟(Muriel Bowser)10日回應公眾對「更多自由」的呼籲，表示將從5月21日起，取消絕大多數商家與公共場所的防疫限制，包括不再給餐館、宗教場所、健身房、游泳池、圖書館等場所設定人數上限，並計畫在6月全面重啟，7月12日起讓市府雇員回辦公室上班。

根據包瑟發布的最新規畫，5月21日起，餐館、婚禮或特殊活動場所、商務會議或會展、宗教場所、非必要零售店、個人護理、私人聚會、健身房、泳池、辦公室、學校、兒童看護所，以及圖書館、博物館、美術館，取消人數上限；酒吧及夜總會(nightclub)則限人數不超過客容量的50%，到6月11日之後，酒吧夜總會與大型體育賽事或文娛活動場所也不再設限。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，華府正向「已控制住病毒」邁進，很多人都在等待這一天，但同時，她再度重申打疫苗的重要，提醒許多(即將放寬的)活動對於尚未打疫苗的群體有較高感染風險。

目前有超過半數的華府居民已接種至少一劑疫苗，華府將在未來一周通過官方文件發布鬆綁命令，屆時衛生局也將對戴口罩、外出旅行和清潔消毒方面提供更具體的衛生指導。

不過重返常態也不是取消了限制就能實現，Walters運動酒吧表示，目前絕大多數餐館人手短缺，回歸以往狀態需要時間。

大華府三地疫情數據數周以來持續向好，三地連續七日的日均確診數已降至每十萬人僅個位數確診，該數字在今年稍早還是每十萬人中有45至65人確診。

華府 疫苗 健身

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