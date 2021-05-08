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國會藝術賽 馬州蒙郡16歲崔雲季「我會保護你」摘冠

記者張筠／馬州報導
崔雲季作品「我會保護你」獲得所在區域的國會藝術比賽冠軍。(崔雲季提供)
崔雲季作品「我會保護你」獲得所在區域的國會藝術比賽冠軍。(崔雲季提供)

國會每年舉行藝術比賽(Congressional art competition)，青少年通過藝術作品表達心聲，傳遞思想，2021年馬州蒙郡洛克維爾市(Rockville)的亞裔少女崔雲季(Yun Ji Choi，姓名皆音譯)以作品「我會保護你」(Promise to Keep You Safe)獲得所在區域的冠軍，作品將在國會大廈展出，她盼望在美國族裔衝突頻發以及疫情肆虐之際，能用藝術作品來傳遞愛、責任與溫暖。

16歲的崔雲季是馬州蒙郡華特強森高中(Walter Johnson High School)學生，熱愛藝術的她目前也已加入愛因斯坦高中(Einstein High School)的視覺藝術磁性計畫(visual arts magnet program)，她以一幅電子製作的自畫像「我會保護你」奪得第八屆國會藝術比賽大華府地區的冠軍。

崔雲季的作品包括她和她的小貓奧利弗(Olive)，她說，去年至今，自己和身邊不少朋友受疫情影響嚴重，學業與課外生活都單調了許多，但在家的時間也讓她加深了與小貓之間的感情，感受到陪伴的重要，認識到自己肩負的責任。

馬州民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)指崔雲季的作品「安撫人心」(comforting)，崔雲季說，「在疫情期間，我和奧利弗陪伴彼此，我希望將這份互相安撫的感覺分享給所有在疫情中掙扎的人」。

她也表示，在近日美國頻發族裔衝突和仇恨犯罪之際，愛和責任是化解衝突的良藥，「我從照顧小貓中體會到愛和責任」，不同物種之間都能和平共處，不同族裔之間的衝突也能化解，她表示，只要每個人發自內心去待人，換位思考並盡到分內的事，偏見或衝突一定能減少很多。

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