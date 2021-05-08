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華府警接種率不到2/3 警長籲快打

記者張筠／華盛頓報導
截至5月初，華府已完成疫苗接種的警察不到三分之二。(記者張筠╱攝影)
截至5月初，華府已完成疫苗接種的警察不到三分之二。(記者張筠╱攝影)

作為防疫一線工作者，華府警察1月開始就可接種新冠疫苗，但市府近日公布的數據顯示，已完成接種的警員不到三分之二，最近一個月警員的接種速度也明顯下降，有民眾批評市府對警員的保護不夠，也有人憂心警察的安全，對此華府警察局長康提(Robert Contee)表示，眾多警員非華府居民，在數據統計上難免有出入，但鼓勵警員盡快打疫苗。

華府今年1月開放警察接種疫苗，根據市議會3月公布的報告，3600多名警察中，有56%警察接種了至少一劑，而康提近日表示，截至5月初，完成接種的警員占比58%，但仍不足所有警察的三分之二，有官員質疑，過去一個多月警員的接種速度太慢，也有民眾批評市府對警察的重視下降，擔憂一線工作者的健康。

康提表示，此數據可能有出入，由於很多華府警察居住在相鄰的維州或馬州，並非華府居民，因此不一定在華府接種，市府也未要求警員匯報疫苗接種地，「很多已完成接種的華府警察可能未被市府統計」；根據今年3月的統計，華府警察中只有16%人住在華府，59%住在馬州，23%住在維州。

康提也鼓勵未接種警員積極打疫苗，在防疫上給民眾當榜樣，除了保護自身，也是對社區負責；華府警察局近日也通過電話、郵件、警長視頻等方式，動員警察打疫苗，甚至深入了解警員的家屬需要，確保一線工作者沒有後顧之憂。

自新冠疫情爆發以來，華府已有近690名警察確診新冠肺炎，占所有警員的近20%，其中有26人是因未遵守防疫指南。

疫情爆發以來，華府已有近690名警察確診新冠肺炎。(記者張筠╱攝影)
疫情爆發以來，華府已有近690名警察確診新冠肺炎。(記者張筠╱攝影)

警察 華府 疫苗

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