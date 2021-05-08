助商業復甦 華府推「戶外辦公」 提供免費網路、辦公桌椅

華府金三角商改區在公園提供免費網路和桌椅，吸引民眾返回市中心辦公生活。(商改區提供)

新冠疫情 導致原先商業活動頻繁的華府 市中心長期冷清，許多小商家熄燈，為加快復甦，華府近日鼓勵民眾返回市中心辦公，市府與「金三角商改區 」(Golden Triangle BID)合作推出「戶外辦公」(Outdoor Office)項目，每周一至周五上班時間在公園設置辦公桌椅並提供免費網路，邀請民眾回來上班，以此吸引更多商家回歸。

華府城市規畫和經濟發展部(Planning and Economic Development)表示，隨著接種疫苗的人數增多，現在是時候加速恢復實體辦公，為推動餐飲、運輸、旅遊、文娛活動等行業的恢復，戶外辦公成為市府和商改區推動經濟復甦，同時平衡防疫的重要方法。

華府「金三角商業區」主要包括杜邦圓環(Dupont Circle)至賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)之間的44條街區，金三角商改區近幾年致力將此地打造成乾淨、安全、有活力的社區，讓上班族通勤便利，民眾生活多元，同時也吸引小商家入駐。

金三角商改區表示，「戶外辦公」項目將設在Farragut公園，每周一至周五上午9時至下午5時開放，提供免費WiFi以及保持社交距離的辦公桌椅。商改區原計畫去年推出「戶外辦公」的類似項目，為通勤上班族提供更多元的辦公場地，此項目因新冠疫情影響推遲至今。

美國房地產業主Brookfield Properties分析師邁爾(Greg Meyer)表示，目前華府僅有10至12%的員工返回辦公室上班，市中心仍是「一片沉寂」，依賴遊客和本地上班族的商家，也因此面臨很大考驗。根據華府金三角商改區的數據，疫情爆發之初，有約60家店面倒閉，而現階段，閒置的商舖有近120家。