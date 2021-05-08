我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

助商業復甦 華府推「戶外辦公」 提供免費網路、辦公桌椅

記者張筠／華盛頓報導
華府金三角商改區在公園提供免費網路和桌椅，吸引民眾返回市中心辦公生活。(商改區提供)
華府金三角商改區在公園提供免費網路和桌椅，吸引民眾返回市中心辦公生活。(商改區提供)

新冠疫情導致原先商業活動頻繁的華府市中心長期冷清，許多小商家熄燈，為加快復甦，華府近日鼓勵民眾返回市中心辦公，市府與「金三角商改區」(Golden Triangle BID)合作推出「戶外辦公」(Outdoor Office)項目，每周一至周五上班時間在公園設置辦公桌椅並提供免費網路，邀請民眾回來上班，以此吸引更多商家回歸。

華府城市規畫和經濟發展部(Planning and Economic Development)表示，隨著接種疫苗的人數增多，現在是時候加速恢復實體辦公，為推動餐飲、運輸、旅遊、文娛活動等行業的恢復，戶外辦公成為市府和商改區推動經濟復甦，同時平衡防疫的重要方法。

華府「金三角商業區」主要包括杜邦圓環(Dupont Circle)至賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)之間的44條街區，金三角商改區近幾年致力將此地打造成乾淨、安全、有活力的社區，讓上班族通勤便利，民眾生活多元，同時也吸引小商家入駐。

金三角商改區表示，「戶外辦公」項目將設在Farragut公園，每周一至周五上午9時至下午5時開放，提供免費WiFi以及保持社交距離的辦公桌椅。商改區原計畫去年推出「戶外辦公」的類似項目，為通勤上班族提供更多元的辦公場地，此項目因新冠疫情影響推遲至今。

美國房地產業主Brookfield Properties分析師邁爾(Greg Meyer)表示，目前華府僅有10至12%的員工返回辦公室上班，市中心仍是「一片沉寂」，依賴遊客和本地上班族的商家，也因此面臨很大考驗。根據華府金三角商改區的數據，疫情爆發之初，有約60家店面倒閉，而現階段，閒置的商舖有近120家。

金三角商改區近年致力打造乾淨、安全、有活力的社區。(商改區提供)
金三角商改區近年致力打造乾淨、安全、有活力的社區。(商改區提供)

商改區 華府 疫情

上一則

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

下一則

芝加哥房租拖欠逾10億 房東陷法拍危機

延伸閱讀

參加國會暴動遭起訴 男子辯稱患有「福斯新聞狂躁症」

參加國會暴動遭起訴 男子辯稱患有「福斯新聞狂躁症」
婚禮禁站立、走動、跳舞 華府新規惹議 市長：放寬不能過快

婚禮禁站立、走動、跳舞 華府新規惹議 市長：放寬不能過快
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
華府台聯會健康講座 醫生建議民眾優先接種新冠疫苗

華府台聯會健康講座 醫生建議民眾優先接種新冠疫苗
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

熱門新聞

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

2021-05-05 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這