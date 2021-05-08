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華府16~17歲接種免預約 商家推「打疫苗送禮卡」獎勵

記者張筠／華盛頓報導
大華府地區疫苗接種進度與拜登政府的目標仍有距離，政府和商家推出獎勵措施，動員打疫苗。(記者張筠╱攝影)
大華府地區疫苗接種進度與拜登政府的目標仍有距離，政府和商家推出獎勵措施，動員打疫苗。(記者張筠╱攝影)

為加速提升疫苗接種率，華府衛生局7日宣布，即日起16至17歲青少年，可免預約到市府運營的疫苗站接種，商家也推出「打疫苗送餐廳禮卡」的獎勵。

此前華府青少年接種新冠疫苗需到國家兒童醫療中心(Children's National)的網站上註冊預約，隨著疫苗普及，市府決定開放16至17歲青少年直接至(walk-in)接種站打疫苗，加速年輕群體接種；家長仍能通過兒童醫療中心網站為孩子預約疫苗名額。

目前華府有六處接種站能為16至17歲青少年施打輝瑞疫苗，此外大型超市Safeway以及連鎖藥房CVS、Walgreens等也已開始提供青少年接種。

拜登政府最新的疫苗計畫，是7月4日前為全美70%成人接種至少一劑，但大華府地區與此目標仍有距離，截至7日，馬州有近50%居民接種至少一劑，維州46%，華府只有36%。

政府和商家推出獎勵措施，華府ThinkFoodGroup集團宣布，8日起接種疫苗的民眾，到餐廳用餐時只要出示接種證明即可獲得一張50元禮卡，在該集團旗下的Jaleo DC、Jaleo Crystal City、Oyamel, Zaytinya、China Chilcano等餐廳都可使用。

ThinkFoodGood發言人表示，活動是為鼓勵對疫苗猶豫不決的民眾接種，因此僅限8日後接種者，餐卡使用期限30天，且只能用於餐飲消費。

疫苗 華府 拜登

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