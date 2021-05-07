縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

資深媒體人、台灣 前中國 時報華府 特派員傅建中6日上午過世，享年83歲；他在媒體行業有數十年經歷，曾採訪許多重要新聞事件，對美中台三邊關係有獨到觀察；同業友人得知消息後，在社交媒體發文追思，回憶這位曾被視為台灣媒體駐華府「大老級」人物。

傅建中生於1938年，50年代從中國大陸到香港，後來輾轉到台灣，就讀台灣師範大學英語系，60年代後期赴美留學，是夏威夷大學東西文化中心交換研究生，主修美國文學、哲學與歷史，畢業後留美工作，曾有九年擔任中央社駐華府記者，後到中國時報擔任華府特派員31年，成為華府資深媒體人。

傅建中擔任中國時報駐美特派員期間，平時以採訪白宮、國務院、國會及國防部的新聞為主，他曾參與採訪1979年鄧小平訪美，在1993年美國前總統老布希訪台時主持演講並兼翻譯，1995年參與採訪李登輝訪問康乃爾大學與1998年美國前總統柯林頓訪問中國等許多重要外交事件。

傅建中數月前昏倒在家，友人發現後送醫急救，後轉送安養中心靜養；據家屬表示，傅建中近兩周前突然不太想進食，一直到辭世。

不少同業評價傅建中對美中台三邊關係的演變和發展了解深入，對人與事的看法與評論，十分頗具個人風格。

傅建中以美國政府解密文件編著《季辛吉秘錄》，並以「聞亦道」為筆名，著有《英文無所不談》、《深喉嚨與吹哨子的人》兩本作品。