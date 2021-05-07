婚禮禁站立、走動、跳舞 華府新規惹議 市長：放寬不能過快

華府目前仍禁止民眾在婚禮上跳舞，不少新人因此到相鄰的馬州、維州舉行婚事。(記者張筠 / 攝影)

隨著疫苗 接種工作推進，華府 持續放寬防疫 限制，但市長包瑟(Muriel Bowser)在最新規定中，仍禁止民眾在婚禮上跳舞，人數也僅能控制在場地客容量的25%，或不超過250人，此規定讓婚慶宴會公司仍感約束，也引發許多新人的不滿，不少華府市民因此選擇到外地舉辦婚禮。

包瑟政府更新防疫規定，本月1日起允許婚禮等慶祝活動恢復到場地客容量的25%，或最多不超過250人，但與會者必須保持在自己的座位，不得有站立、走動或跳舞的儀式。

許多人表示，天氣漸暖，進入婚禮旺季，不少新人因疫情將婚禮從去年延到今年，好不容易疫情趨緩，多數親友也都接種了疫苗，但市府規定仍限制活動的形式。

包瑟對此表示，該規定是遵循華府衛生官員的建議，出於安全和健康考量，必須根據實際情況一步步放寬限制，不能過快，「過去14個月，華府完全不能舉行大型活動，現在逐漸開放，已是往好的方向發展」，包瑟表示若民眾堅持防疫，遵守市府規定，華府很快將能鬆綁更多限制。

華府婚慶服務業主沙朵斯基(Stephanie Sadowski)表示，不少民眾因無法在華府本地舉辦夢想中的婚禮，只好擇期再辦，或到相鄰的維州、馬州舉行，「這對婚慶行業也是不小的壓力。」

還有民眾質疑華府的規定，認為包瑟的防疫限制過嚴，從事婚慶服務的朵夫(Michael Dorf)說，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)已表示，若有疫苗、口罩、檢測等多重防疫，且保持足夠的社交距離，一定程度的社交聚會是安全的，此外聯邦政府也已表明，完成疫苗接種者在戶外可不戴口罩，「不知道為何市府仍堅持這麼嚴格的防疫規定，讓民眾無法在婚禮上享受好時光。」