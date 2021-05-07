維州擬6月15日取消商店人數限制、鬆綁社交距離

維州有望6月15日取消商店人數限制。(記者張筠 / 攝影)

維州 州長諾譚(Ralph Northam)6日表示，若各項疫情數據持續下降且接種人數穩步上升，州府計畫6月15日取消所有商店的人數限制，放寬社交距離要求，但諾譚並未提及口罩 令的調整；目前維州有約46%人口接種至少一劑疫苗 ，離拜登政府的目標仍有一定距離，諾譚表示有信心完成，即在7月4日前讓70%人接種至少一劑。

州長辦公室表示，疫情爆發前，維州不允許(not permitted)民眾在公共場合戴口罩，除非全州處於緊急狀態(state of emergency)；新冠疫情爆發後，維州進入衛生緊急狀態(state of emergency)，諾譚也要求民眾謹慎防疫，規定在商店等公共場所必須戴口罩，此衛生緊急狀態將於6月30日結束，州府官員稱，諾譚目前並不考慮延長。

根據維州最新的防疫規定，完成疫苗接種者在戶外獨自活動或參與小規模聚會時可不戴口罩，但大型音樂會、體育賽事、畢業典禮等場合仍要戴；未完成疫苗接種者也要戴口罩。

諾譚說，維州日增病例已連續兩天低於1000例，相較之前增速明顯減緩，新冠病毒的陽性檢測率以及新冠住院人數也已降至去年10月以來的最低點，「說明疫苗對抗疫非常有效」。

諾譚說，近日民調顯示，三分之二的維州家長願意讓孩子接種疫苗，他稱此為良好現象，但在維州接種率下降之際，也鼓勵未接種的成年人盡快到藥局、診所、醫院等機構打疫苗，維州大型疫苗接種站已免除預約要求，民眾可直接前往(walk-in)。

截至6日，維州45.9%人口接種至少一劑疫苗，33.3%人完全接種，。