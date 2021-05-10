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政府幫符合房屋免費安裝太陽能板打造省錢 環保 節能 三贏

本報華府訊
電力局還會給太陽能用戶另外獎金。MD以每1000瓦$77.5美金購買，DC更是以$410購買！
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Sunrun作為全球第一大的住宅太陽能倉儲和能源發展服務公司，他們用太陽能服務的模式帶領太陽能行業的發展，為家家戶戶提供節省而環保的能源。

隨著政府的支持與號召，是太陽能發電等清潔能源快速發展的基礎。政府大力支持推廣太陽能發電等清潔能源將取得更大的發展，為應對氣候變化和節能減排作出更大貢獻。政府對安裝太陽能的自住房提供0安裝費的計畫案，至2023年額外還有26% tax return credits，另外STATE補貼$1000！安裝太陽能的補助最高能獲得超過$10,000的政府補貼，另外節省每月電費單還能為環保事業獻上一份努力。

Sunrun作為全球第一大的住宅太陽能倉儲公司，2015年8月Sunrun在納斯達克掛牌上市，發行價14美元，發行1790萬股，募集資金2.506億美金。股價表現良好，截至至今Sunrun最高收盤價位96.4美元，股票代號為：RUN。2019年7月並購第二大全美太陽能公司Vivint Solar，更加穩固太陽能第一名的頭銜！

太陽能利用的經濟性，一是太陽能取之不盡，用之不竭，而且在接收太陽能時不徵收任何“稅”，可以隨地取用；太陽能像風能、潮汐能等潔淨能源一樣，其開發利用時幾乎不產生任何污染，加之其儲量的無限性，是人類理想的替代能源。由於傳統化石燃料（煤、石油和天然氣）在使用過程中排出大量的有毒有害物質，會對水、土壤和大氣造成嚴重污染，形成溫室效應和酸雨，嚴重危害人類的生存環境和身體健康！而太陽能作為一種比較理想的清潔能源，正受到世界各國的日益重視。在發電過程中沒有廢渣、廢料、廢水、廢氣排出，沒有雜訊，不產生對人體有害的物質，不會污染環境。

成本安裝太陽能系統對屋主來說無疑是一大福音，根據國家可再生能源實驗室的說法，太陽能系統在屋主使用的第一個月起就開始節省費用，而且太陽能系統能讓屋主預測自己住宅未來的能源費用，把節省的資金用於其他理財用途。

如今因廣大華人社區踴躍支持太陽能計畫，零成本安裝太陽能系統，可聯繫Sunrun亞裔專區負責任人202-599-7860

石油 亞裔 華人

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