國家兒醫中心開放等待名單 華府、喬郡居民可提前註冊

華府國家兒童醫療中心開放青少年疫苗疫苗預約。(醫療中心提供)

等待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權輝瑞疫苗 供青少年施打之際，華府 國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)5日開放等待名單(waitlist)，讓居住在華府和馬州 喬治王子郡的家長，幫12歲以上子女提前登記，一旦疫苗投入使用，即可收到通知，以此提高接種效率。

輝瑞藥廠(Pfizer)及德國合作廠商BioNTech近幾周致力研發可供12至15歲青少年使用的新冠疫苗，聯邦政府計畫最快本周會緊急授權，下周起即可讓百萬名美國青少年施打；FDA也計畫在9月授權可供2到11歲兒童使用的新冠疫苗，讓所有年齡段的人都有疫苗可打。

為提高青少年接種效率，華府國家兒童醫療中心5日發布專頁，允許家長們提前為孩子登記打疫苗名額，一旦聯邦政府授權，各醫院和診所就可開始接種，家長也會收到提醒，避免錯過。

國家兒童醫療中心兒科主任德白熙(Roberta DeBiasi)表示，目前僅開放給華府和相鄰的馬州喬治王子郡(Prince George County)居民，網址https://bit.ly/33mVsL2