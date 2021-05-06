衛生學者：兩劑之間也可能感染 不要「半途而廢」

專家提醒接種疫苗勿半途而廢。(美聯社)

全美疫苗 接種率下降，華府衛生學者近日提醒，完整接種才有更好的保護，接種輝瑞或莫德納 疫苗的民眾，只打一劑仍可能感染，且部分人的症狀還會更嚴重，提醒民眾防疫 勿掉以輕心，接種疫苗也不要「半途而廢」。

約翰霍普金斯大學(JHU)醫學院教授碩曼(Shmuel Shoham)近日指，很多人對兩劑疫苗的重要性並沒有清楚的認識，不少人以為打完一劑輝瑞或莫德納疫苗就能免疫，「實際上，打完第一針也只有80%的保護機率，即使是打完第二劑也要過至少兩周，才會提升至90%」。

很多民眾因接種第一劑後出現副作用而「不敢」接種第二劑，碩曼對此表示，相比染疫後的病痛，副作用的不適算非常輕微，不需過分緊張或焦慮；近日不少人在接種兩劑疫苗之間被感染，症狀甚至更嚴重，碩曼提醒不要輕看疫苗的作用，也不要「半途而廢」，既浪費疫苗，又容易產生防疫破口。

大華府醫療記者桑切斯(Victoria Sanchez)將疫苗接種比喻為烘焙，疫苗劑量和接種時間都應依循衛生專家的建議或規定，「就像烘焙時需要按食譜添加材料，否則就不成功」。