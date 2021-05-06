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校史最大筆 維州理工大學獲波音5000萬元捐款

記者張筠／維州報導
維州理工大學將用波音公司的捐款提升學生多元性，補充獎學金需求。(校方提供)
維州理工大學將用波音公司的捐款提升學生多元性，補充獎學金需求。(校方提供)

維州理工大學(Virginia Tech)近日獲得該校史上最大一筆捐款，波音公司(Boeing)資助5000萬元支持該校擴招更多熱愛科技的學子，校方也計畫用此資金培養青年學生，提升女性、少數族裔的比率，增加多元性。

校方4日表示，波音公司向亞歷山卓市Innovation校區捐的5000萬元，是該校收穫的最大資助，將用於擴充獎學金，為學生設立更多學術活動和實踐交流，針對幼稚園到12年級的學子創設STEM學習項目，培養在科技領域的興趣，也為將來職業發展做準備，此外也將支持師資培訓。

維州理工大學計畫用此資金提升女性、少數族裔在該校的比率。(維州理工大學提供)
維州理工大學計畫用此資金提升女性、少數族裔在該校的比率。(維州理工大學提供)

根據校方計畫，此資金將重點提升學生多元性，補充獎學金需求，擴大各專業研究生招生，也將給已完成先修課程且有意申請維州理工大學者提供額外獎學金，博士項目也將有更多補助，增設「學生成就中心」(student success center)，提供職業和學術建議。

校方也將在亞歷山卓市校區為退伍軍人等「非傳統本科生」(non-traditional undergraduate)群體設置特別課程，幫助他們探索多種專業；另撥款擴充師資，為幼稚園至12年級學子培養更多輔導教師。

Innovation校區校長柯林斯(Lance Collins)說，該校區的創立旨在提供青年學子更好的探索空間、自由多元的文化環境，提升教育資源分配的公平和效率，讓熱愛科技的人才接受良好教育，並給科技領域注入更多新血；維州州長諾譚(Ralph Northam)表示，經濟和商業的發展，需要有創造力的工作環境來推動，多元校園也將提升社會活力。

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