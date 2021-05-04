大華府各大學秋季返校疫苗新規

大華府許多大學已發布秋季學期返校上課的防疫指南，其中要求師生教職打新冠疫苗。(喬治華盛頓大學推特)

大華府地區的許多大學已發布秋季學期返校上課的防疫 指南，其中也包括對師生教職施打疫苗 的要求。

馬里蘭大學

要求所有師生教職在8月30日開學之前，完成新冠疫苗接種；學校將從夏天開始逐步增加College Park校區的返校上課人員，直到秋季學期實現全面返校實體課；該校的防疫指南遵照喬治王子郡和馬州州政府的規定執行，所有人在校園內的室內外必須戴口罩，並定期接受新冠病毒檢測。

喬治城大學

要求主校區、醫學院、法學院的所有本科、研究所學生在秋季學期之前完成新冠疫苗接種，並將從夏天開始逐步恢復實體課，以便今秋全面復課；對於國際學生的疫苗要求，學校將在近期發布。

美國 大學

要求決定在秋季返校的學生在此之前完成新冠疫苗接種，到8月開始搬入學校時，學生需出示接種證明；學校將單獨聯繫國際學生，告知如何接種疫苗的相關信息，並可能根據宗教或健康原因給予豁免；學校將在秋季學期繼續實施戴口罩、保持社交距離等防疫規定，並強烈建議教職接種疫苗。

喬治華盛頓大學

要求師生、教職在秋季返校前完成新冠疫苗接種，並通過學校的醫療系統網站(coronavirus.gwu.edu/vaccine#verification)上傳接種證明；對於新入學的學生，新冠疫苗也將納入入學疫苗要求；國際學生若接種的疫苗尚無FDA授權，學校將根據具體情況處理，對於只上網課的師生，學校不要求打疫苗。

摩根州立大學

巴爾的摩的摩根州立大學(Morgan State University)要求所有師生教職在8月1日之前，完成新冠疫苗接種，學校還將成立疫苗管理小組負責監督；該校有近8000名學生和2000多名教職員。