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靠疫情斂財 馬州連破9詐騙網站

記者羅曉媛／馬州報導

馬州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office for the District of Maryland)及國土安全調查(HSI)的巴爾的摩辦公室3日表示，已破獲近期第九個靠疫情相關的虛假網站騙取錢財的詐騙案，該網站「freevaccinecovax.org」的目標是盜取個人信息，或在受害人的電子設備安裝惡意軟體，提醒公眾勿點擊不明電郵發來的連結，或提供個人信息，謹記「新冠疫苗不供出售」。

馬州聯邦檢察官辦公室與HSI指出，「freevaccinecovax.org」的註冊國家為俄羅斯，聲稱是一家研發新冠疫苗的生物科技公司，網站甚至還展示了提供疫苗的輝瑞(Pfizer)公司以及世界衛生組織的標誌(logo)。

HSI巴爾的摩辦公室的特別探員曼庫索(James Mancuso)表示，取締這類網站有助防止他人再入陷阱，或使用同樣的域名從事更多犯罪活動。

當局提醒，所有在美國生活的人都可免費打新冠疫苗，新冠疫苗也不供出售，公眾切勿點擊不明電郵內的連結，或提供個人信息。

其他防騙小貼士包括：不在網上購買新冠疫苗或治療方案；忽略主動上門的疫苗邀約或聲稱能治癒新冠的神奇藥；不理會相關短信、電郵或電話；謹防社交媒體上流傳的疫苗或治療方案的虛假廣告；接種疫苗或治療新冠之前，先諮詢有正規執照的醫生；遇到可疑疫苗或治療信息，可電郵[email protected]投訴。

若認為自己也是這類詐騙案的受害人或目標，可聯繫全國災難詐騙中心(National Center for Disaster Fraud)熱線：1-866-720-5721，或到聯邦司法部新冠專頁了解詳情：www.justice.gov/coronavirus。

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