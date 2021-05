靠疫情斂財 馬州連破9詐騙網站

馬州 聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office for the District of Maryland)及國土安全調查(HSI)的巴爾的摩辦公室3日表示,已破獲近期第九個靠疫情相關的虛假網站騙取錢財的詐騙 案,該網站「freevaccinecovax.org」的目標是盜取個人信息,或在受害人的電子設備安裝惡意軟體,提醒公眾勿點擊不明電郵發來的連結,或提供個人信息,謹記「新冠疫苗 不供出售」。

馬州聯邦檢察官辦公室與HSI指出,「freevaccinecovax.org」的註冊國家為俄羅斯,聲稱是一家研發新冠疫苗的生物科技公司,網站甚至還展示了提供疫苗的輝瑞(Pfizer)公司以及世界衛生組織的標誌(logo)。

HSI巴爾的摩辦公室的特別探員曼庫索(James Mancuso)表示,取締這類網站有助防止他人再入陷阱,或使用同樣的域名從事更多犯罪活動。

當局提醒,所有在美國生活的人都可免費打新冠疫苗,新冠疫苗也不供出售,公眾切勿點擊不明電郵內的連結,或提供個人信息。

其他防騙小貼士包括:不在網上購買新冠疫苗或治療方案;忽略主動上門的疫苗邀約或聲稱能治癒新冠的神奇藥;不理會相關短信、電郵或電話;謹防社交媒體上流傳的疫苗或治療方案的虛假廣告;接種疫苗或治療新冠之前,先諮詢有正規執照的醫生;遇到可疑疫苗或治療信息,可電郵[email protected]投訴。

若認為自己也是這類詐騙案的受害人或目標,可聯繫全國災難詐騙中心(National Center for Disaster Fraud)熱線:1-866-720-5721,或到聯邦司法部新冠專頁了解詳情:www.justice.gov/coronavirus。