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推廣疫苗 馬州政府雇員接種就發100元

記者羅曉媛／馬州報導
馬州為鼓勵更多人接種新冠疫苗，給州府雇員提供100元獎勵金。(記者羅曉媛/攝影)
馬州為鼓勵更多人接種新冠疫苗，給州府雇員提供100元獎勵金。(記者羅曉媛/攝影)

馬州州長霍根(Larry Hogan)3日宣布最新獎勵計畫，州政府機構的雇員若打新冠疫苗，每人可獲得100元獎勵，接種者需給人事部門提供疫苗證明，並同意在完成接種的18個月內，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的推薦施打後續的加強疫苗；霍根指此舉是為鼓勵更多人接種新冠疫苗，由此幫助他們保障自己，以及家人和社區的健康和安全。

根據該獎勵機制的規定，只有已完成接種(fully vaccinated)的州政府雇員才符合資格，領取100元獎勵需向人事部門提供接種疫苗的證明，並同意在已完成接種後的18個月之內，也接種CDC推薦的所有加強版後續疫苗；該獎勵機制可回溯，此前已打完疫苗的州政府雇員也可領取100元，實施部分將由馬州預算與管理廳將與州政府雇員工會共同負責。

不過若領取了獎勵金但又在之後反悔，拒絕接種CDC推薦的後續加強版疫苗，該雇員則需退回100元獎勵金，因為沒能遵守協議。

早前輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)均表示，接種了目前的兩劑疫苗可能不會提供永久保護力，而需在一年內注射第三劑補強針，但具體需要打多少劑、間隔多久時間需打補強針，變種病毒的發展將是重要影響因素。

霍根表示，獎勵機制是強化人們接種疫苗的一種方式，「我們強烈敦促馬州所有公司、商家也考慮為員工提供打疫苗的獎勵」，新冠疫苗安全、有效，而且免費，目前均可施打，無需預約。

馬州截至3日已施打逾490萬劑新冠疫苗，根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，馬州18歲以上人口超過62%至少接種一劑，65歲以上人口超過84.8%至少接種一劑，均高於全美平均水平。

疫苗 馬州 聯邦疾病防治中心

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