華府人13%沒打疫苗第2劑 專家：還來得及

民眾指，不同接種站提醒民眾打第二劑疫苗的作法不一。(記者張筠╱攝影)

華府 衛生局近日表示，全市有13%人未如期接種第二劑，高於全美平均；市府近日優化疫苗 網站，方便民眾預約，鼓勵積極且完整接種。有民眾提出，第二針間隔時間20多天，若沒有適當通知，很容易忘記，也有人因擔心副作用強烈而選擇不打。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)報告，截至4月初，全美有約8%人沒有如期接種第二針輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，相當於500萬人，專家表示，第二劑疫苗一定要打，否則保護效果不足。

華府民眾錯過第二針的情況更明顯，市府資深衛生官員、新冠疫苗負責人沙爾(Ankoor Shah)29日表示，華府有約13%民眾沒有如期接種第二劑，截至4月底，華府20%人口完成接種，但仍低於全美平均(30%)。

市府衛生局官員稱，近日已清除疫苗註冊系統的漏洞，優化疫苗網站，預約的流程更方便，鼓勵積極接種，且要完整接種；約翰霍普金斯大學(JHU)彭博公共衛生學院國際衛生學教授杜賓(Dr. Anna Durbin)表示，接種第一劑疫苗後八到12周才打第二劑，仍可以得到很好的效果，第二劑疫苗一定要打。

有市民表示，不同接種站在提醒打第二劑疫苗的作法不一，有些是在打第一劑時現場預約第二針時間，有些則稱會在該打第二針的前幾天自動發郵件或短信通知，難免讓人感到困惑，也有人稱「打完第一針太激動就忘記約第二針」。有人考慮到就算接種完疫苗仍要繼續防疫，不想「打針遭罪」。