華府鬆綁口罩令 戶外小型聚會免戴

華府更新口罩指南，允許民眾在戶外與親友小規模聚會時不戴口罩。(記者張筠╱攝影)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日更新口罩指南，准許所有民眾在戶外與親友小規模(不超過兩個家庭)聚會時不戴口罩，但若有平時不常見的親友與會，未完成接種者仍應戴口罩並保持社交距離，完成接種者在室內小範圍聚會也可不戴，但所有人在室內及戶外的公共場合仍要戴口罩；維州 也放寬部分防疫 限制，允許完成接種者在戶外獨自活動或參與小規模聚會時可不戴口罩。

根據包瑟辦公室更新的指南，完成疫苗 接種者在空曠的戶外運動、參與家庭聚會時可不戴口罩，市府建議民眾聚會以家為單位，每次聚會不要超過兩個家庭；若所有參與聚會的成員都完成疫苗接種，室內的小規模活動也可不戴口罩。

對於未完成接種者，市府允許在戶外參與小範圍聚會時可不戴口罩，但若聚會中有成員並非平日常見的親友，或有人近期接觸確診病例，則未完成接種者必須戴口罩。

包瑟辦公室指，若聚會成員來自兩個以上的家庭，不論是否完成疫苗接種，所有人都要戴口罩；此外，由於民眾無法確認他人健康狀況和接種疫苗的情況，所有民眾在室內及戶外的公共場合都要戴口罩，包括社區聚會、宗教活動、婚禮、商家、餐館、學校、辦公室等場所。

市府衛生官員表示，完成接種者仍要避免參加大型戶外活動，人群聚集且不通風的室內活動更要避免；若出現新冠症狀或病毒檢測呈陽性，則應自行隔離十天。

維州州長諾譚(Ralph Northam)4月29日也放鬆部分防疫規定，准許完成接種者在戶外獨自活動或參與小規模聚會時可不戴口罩，但大型音樂會、體育賽事、畢業典禮等場合仍要戴口罩，州府也將戶外體育賽事的人數上限調至1000人，此調整比州府原計畫的提前了兩周多，諾譚表示，新冠疫苗能「帶領我們重回正常生活」，鼓勵未接種者積極打疫苗，未完成接種的民眾也要堅持完成。