民眾取餐停車不到5分鐘就吃罰單 蒙郡貝塞斯達市商家喊苦

疫期許多商家專門設立取餐區，方便顧客臨時停車。(記者張筠╱攝影)

大華府經歷一年多的疫期，多數餐館業主已逐漸適應通過戶外用餐和外賣維持生意，但馬州華人 聚居的蒙郡(Montgomery)貝塞斯達市(Bethesda)部分商家近日面臨新挑戰，不少業主稱該市停車執法過嚴，許多人為了取餐臨時停車五分鐘就被開罰單，外送人員的工作也受影響，商家難做生意。

貝市Cordell大道附近的商家，因蒙郡政府針對餐館的酒品宵禁 、人數限制等防疫規定，過去一年努力發展外送和外賣服務，不少業者還擴展戶外用餐區，經歷一個冬季的掙扎，好不容易迎來春夏旺季，近日生意卻又因日益嚴格的停車執法受阻。

Alatri Bros餐廳經理羅吉貴斯(Guillermo Rodriguez)表示，每次取餐顧客都要和停車執法人員「戰鬥」，Uber Eats和DoorDash不少送餐員的工作也因此受阻，除了要搶時間送餐，還要和執法人員「玩捉迷藏」。

羅吉貴斯說，Cordell大道是小商家聚集區，堪稱當地的美食街，路邊車位本就比較緊俏，近日突然加強執法，「每天都來回巡邏，不少顧客在下車取餐的短短五分鐘內就被開罰單，很氣憤也很委屈」，外送人員為了爭取送餐時間，常在餐廳門口短停，同樣不到十分鐘就吃罰單。

貝市商會(Bethesda Chamber of Commerce)收到許多商家的投訴，表示會介入了解具體原因。

根據蒙郡政府的數據，貝塞斯達市平均每天有350人被開停車罰單，郡政府尚未公布今年的罰單數據，但已有數據顯示，2019年7月至2020年7月，蒙郡共開出12萬7000張停車罰單，其中有2萬5000張來自貝市。