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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

疑被飼主射6槍 維州小狗後腿截肢

記者張筠╱維州報導
維州馬那薩斯帕克一隻小狗被射六槍，後腿截肢。(警方提供)
維州馬那薩斯帕克一隻小狗被射六槍，後腿截肢。(警方提供)

維州馬那薩斯公園(Manassas Park)市近日發生一起動物虐待案件，一隻狗被射六槍致重傷，不得不接受多項手術，包括後腿截肢；警方根據監控錄像表示，飼主疑開槍後駕車逃逸，或將面臨虐待動物和不當使用槍枝的控罪，不少人表示殘忍行為讓人難以置信，動物醫院也在網上發起募款。

馬市警方指，該案發生在27日上午9時30分左右，住在案發地點附近的目擊者Rafael稱，當天早上他在自家陽台突然聽見六聲槍響，接著看見一名男子從Manassas路9300號附近的叢林跑出來，駕一輛黑色的SUV逃逸，後面跟著一隻舉步維艱的狗，「那隻狗看起來很困惑，不解為何主人要丟下牠。」

警方隨後根據血跡在叢林中找到受傷小狗，於北維州動物醫院MedVet接受多項手術，包括後腿截肢，身上也有多處傷口需要縫合，目前狀態穩定。

警方表示，根據小狗受傷後的本能反應，涉案男子疑為狗主人，「一般來說，寵物在受傷後仍主動跟隨某人，說明牠在示好，出於本能的愛那個人。」警方呼籲社區協助調查：(703)361-1136。

此案也引發社區關注，不少居民在社交媒體上稱「此殘忍行為真的令人難以置信」，「為何要傷害小動物，何況還是忠心對你的小狗」，「小狗受傷後仍努力跑向主人，這樣的畫面想想就令人心碎」；MedVet也發起募款，有意捐款者可致電(703)361-8287，或直接送至市警總局：329 Manassas Drive Manassas Park。

MedVet為受傷小狗發起募款，此案引發維州社區廣泛關注。(MedVet提供)
MedVet為受傷小狗發起募款，此案引發維州社區廣泛關注。(MedVet提供)

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