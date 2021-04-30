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華府警察3年來武力執法案減 但不當扼頸及開槍增加

記者張筠╱華盛頓報導
2018年至今，使用武力執法的華府警員和案件數量均在下降，但警方不正當扼頸和開槍制伏嫌犯的數量均增加。（記者張筠╱攝影）
2018年至今，使用武力執法的華府警員和案件數量均在下降，但警方不正當扼頸和開槍制伏嫌犯的數量均增加。（記者張筠╱攝影）

華府監督警方執法的獨立機構近日公布最新報告，數據顯示自2018年至今，使用武力(use force)執法的華府警員和案件數量均下降，但警方不正當扼頸(neck restraint)和開槍制伏嫌犯的數量均增加，三年內共有13次扼頸，去年有九次開槍，其中導致兩人死亡。

華府投訴警方辦公室(D.C. Office of Police Complaints)負責監督警方的執法情況，該辦公室本周公布最新報告，2019年至2020年，警員不正當動武執法的人數下降22%，涉及警員不正當動武的案件數量也減少19%。

不過警方從2018年至今，共13次通過不正當扼頸制伏嫌犯，其中有一名警員兩次對嫌犯非法掐頸，後來遭檢方起訴；在槍枝執法方面，華府警方2020年共有九次非法開槍，比2018和2019年明顯增加，其中導致兩人死亡。

報告指，2020年正當使用武力的警員有近1100人，比2019年下降10%，但其中有66名警員使用武力超過五次，另有七名警員使用武力超過十次；投訴辦公室表示，由於近幾年警員開始配戴隨身攝像機，警方使用武力執法的紀錄會更準確。

數據顯示，2020年警方動武最多的為犯罪率較高的第五、六、七區，被警方武力制伏的人，91%為非裔，而白人警察使用武力的頻次比其他族裔的警員高。

華府投訴警方辦公室執行主任托賓(Michael Tobin)表示，2020年新冠疫情席捲華府，警民互動本不像往年頻繁，因此警方動武執法的數量自然會下降。

自去年5月明尼蘇達州前白人警察沙文(Derek Chauvin)壓頸致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡，全美各地掀起對警方執法和族裔衝突等問題的熱烈討論，各地維權團體也不斷要求調查透明，華府部分官員和民眾也呼籲警方公開執法數據。

2020年警方最常使用武力，為犯罪率較高的第五、六、七區。(記者張筠╱攝影)
2020年警方最常使用武力，為犯罪率較高的第五、六、七區。(記者張筠╱攝影)

華府 警察 非裔

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