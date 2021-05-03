大紅袍海鮮酒家 現已恢復營業 母親節聚餐的好地方 港式推車點心、正宗粵菜、生猛海鮮、天天出爐燒臘

大紅袍海鮮酒家現已隆重恢復營業，提供港式點心、粵菜小炒、生猛海鮮，是母親節聚餐的好地方!

大紅袍海鮮酒家現已隆重恢復營業，提供堂吃服務，歡迎舊雨新知光臨惠顧，盡享佳餚!大紅袍海鮮酒家注重清潔防疫措施，令大家吃得放心。

現母親節臨近，在5月9日(星期日)。要孝敬媽媽一直以來的辛勞及偉大，當然要選擇一家備有精彩菜式及寬敞華麗的餐廳，讓媽媽得到最高的享受及最開心的聚餐，大紅袍海鮮酒家擁有美味多樣的海鮮粵菜及具備裝璜典雅寬敞的環境，絕對是一家大小與媽媽聚餐的好地方，一起歡度美好的母親節。

位於華盛頓D.C.十四街的大紅袍海鮮酒家，是一家正宗粵菜海鮮酒家。由香港 粵菜及點心師傅主理，泡製出各式正宗地道粵菜，而香港師傅廚藝精湛，經驗豐富，早已聞名美西及紐約 ，絕對是信心的保證。除了正宗粵菜外，大紅袍海鮮酒家所推出的港式推車點心，不但天天供應，而且新鮮即叫即蒸，口味非凡，50多種任君選擇，喜歡享受飲茶及點心的朋友，絕對不能錯過。

當踏進大紅袍海鮮酒家，被酒家豪華亮麗及設計獨特典雅的裝璜，深深吸引，廳堂寬敞舒適，絕對是三五知己或親朋戚友聚餐的好地方。大紅袍海鮮酒家都是以最佳的菜式、最嚴謹的食材、最親切的服務為宗旨，無論港式點心、粵菜小炒、生猛海鮮、明爐燒臘、湯粉麵飯，都同樣質高美味，讓顧客回味無窮，有賓至如歸的感覺。

大紅袍海鮮酒家提供正宗港式點心，天天新鮮現做，週末有推車點心，款式超過50多種，包括有蟹籽鮮蝦燒賣、超級蝦餃皇、豉汁蒸鳳爪、鮮竹牛肉球、原隻鮮蝦腸、炸兩、潮州蒸粉果、蜜汁叉燒包、香煎蘿蔔糕、炸蟹鉗、鹵水墨魚、芝麻球、蜂巢炸芋角、水晶白糖糕、等等，款式眾多，不及備載。大紅袍海鮮酒家是特聘香港點心大師傅主理，所以特別正宗美味，完全符合香港的飲茶嘆點心要求，絕對可媲美香港的點心。

大紅袍海鮮酒家以粵菜海鮮自居，所泡製出的粵菜必然正宗美味。鄭重推介的大廚招牌菜，包括有金銀麻米溫哥華蟹、避風塘炒龍蝦、高湯龍蝦伊麵、荷香糯米臘味蒸田雞、鳳城炒魚片、脆皮炸大腸、黑椒鐵板牛仔骨、本樓脆皮士的及時令煲仔菜，款款美味精彩。再加上大紅袍海鮮酒家提供生猛游水海鮮，包括有鮑魚、海參、龍蝦、溫哥華蟹及各式生猛游水魚，所以菜餚特別新鮮美味，鮮味十足。

此外，大紅袍海鮮酒家更提供明爐燒臘及湯粉麵飯，是廣東菜中不少人的至愛，明爐燒臘包括有蜜汁叉燒、火鴨、豉油雞、炸子雞、沙薑霸王雞、北京 鴨等，每天新鮮出爐烤鴨、烤雞、烤乳豬、叉燒。湯粉麵飯包括有龍鳳鴛鴦飯、蟹肉干燒伊麵、羊肉拉麵、XO醬雙柳鴛鴦米等等，請前來品嚐，包您回味無窮。

大紅袍海鮮酒家裝璜豪華亮麗、廳堂寬敞舒適，適合生日宴會及團體聚餐，歡迎預訂。總括來說，大紅袍海鮮酒家擁有美味多樣的海鮮粵菜及具備裝璜典雅寬敞的環境，絕對是一家大小及親朋戚友聚餐的好地方。大紅袍海鮮酒家地址:1409 14Th St. N.W., Washington, D.C. 20005，電話: 202-846-7217 /7229，傳真：202-750-7307，營業時間：週一至週四 10am-11pm，週五至週日10am-凌晨12am。