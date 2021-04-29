2020人口普查 華府10年內增14.6% 遠超全美平均

華府人口十年增長14.6%，幅度是馬州、維州和全美平均的近兩倍。(記者張筠 / 攝影)

美國人口調查與統計局(U.S. Census Bureau)近日公布2020年全美人口普查 數據，大華府 三地十年內共增加110萬人，其中華府人口增長14.6%，增長幅度是馬州 、維州和全美平均的近兩倍；華府實際人口數量比市府記錄的少，有官員稱疫情、問卷問題、數據採集方式等可能影響普查結果，因此質疑人口普查的準確度。

根據2020年人口普查結果，華府十年內人口增加了14.6%，遠高於全美平均水平(7.4%)，是全美人口增長速度排名第七的地區，馬州人口增加7%，維州增加7.9%，三地總人口比十年前多110萬人。

數據顯示，華府有近69萬居民，比市府多年來預計的70萬人少；但部分市府官員質疑人口普查的準確度，華府市議員亨德森(Christina Henderson)表示，新冠疫情導致許多人遷出華府，先前關於人口普查是否要納入公民身分的討論也讓部分民眾拒絕填寫問卷，此外大公寓也不利於人口普查工作人員採集數據，可能遺漏很多信息。

華府多年來格外重視人口估算，2020年7月市府數據顯示華府有逾71萬人，該數據也被市府和維權團體用來爭取華府自成一州；根據聯邦法律，各州國會席次根據人口多少來分配，2020年人口普查結果將不影響維州和馬州在國會的席次數量，西維吉尼亞州將減少一席。