華府作協講座「藝術有話要說」 周密談日海軍版畫

華府作協「藝術有話要說」雲端講座，圖為日本海軍版畫。(講座截圖)

華府 作協4月文藝講座日前邀請聖路易藝術博物館 (Saint Louis Art Museum)助理研究員周密，以「藝術有話要說」為題雲端演講，來自全球的百餘名藝術愛好者線上參與；華府僑教中心主任郭大文也參與，並帶來僑教中心將依馬州及蒙郡規定陸續開放的好消息。

華府作協「藝術有話要說」雲端講座，華府僑教中心郭大文主任出席。(講座截圖)

周密來美讀藝術史，成家育兒多年後，終得償所願到聖路易藝術博物館做志工，並在2007年受聘為亞洲藝術處處長胡廣俊的研究助理，接觸到許多精品，也撰寫有關藝術的文章。

華府作協「藝術有話要說」雲端講座，邀請聖路易藝術博物館助理研究員周密主講。(講座截圖)

該博物館收藏廣泛，展出來自世界各地各時代的傑作，包括最有特色的五類「B開頭」收藏品：中國青銅器Bronze，美國名畫家Bingham的名畫，巴拉德(James F. Ballard)收藏的中亞地毯，德國畫家貝克曼(Max Beckmann)的名畫，以及日本 戰艦(Battleship)的版畫藝術品。

聖路易藝術博物館助理研究員周密。(講座截圖) 華府作協「藝術有話要說」雲端講座，圖為日本海軍版畫。(講座截圖)

亞洲藝術處獲贈一批約1400多件的日本文物，以版畫為主，涵蓋日清戰爭、日俄戰爭和第二次世界大戰等，該館也因此躍升為研究日本戰爭版畫的中心之一；其他文物如屏風、繪畫、寫生帖、紡織品、地圖、雜誌、書籍、明信片、遊戲板、和服等，從這些藝術中也可看到日本軍國主義的發展。

華府作協「藝術有話要說」雲端講座，邀請聖路易藝術博物館助理研究員周密主講。(講座截圖)

周密介紹，日本戰艦版畫記錄日本在東亞的軍事力量，尤其海軍的崛起，從1868年的明治維新開始，後描繪了日清戰爭(1894-1895)和日俄戰爭(1904-1905)，短短十年把相鄰兩大帝國打敗，軍國主義走向不歸路。

她舉例其中一幅探照燈和爆炸魚雷生出的白色，與夜空的深黑和水的灰藍色形成強對比，飄落的雪花是以「gofun」(牡蠣殼粉)自由灑點出來，創意十足，畫出戰爭中令人難忘的影像。

周密說，她的文學底蘊也來自家學淵源：外祖父唐天恩曾任國大代表，祖父周承德是民國著名書法家，康有為稱他是「浙省第一人」；父親周大利參加抗日，放棄浙江大學學業，毅然從軍，官拜少將，曾任國防語文訓練中心主任等職。