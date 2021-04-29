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華府都會警局系統遭駭勒索 不付款將與幫派共享機密

記者張筠／華盛頓報導

華府都會警察局(DC Metropolitan Police Department)系統近日遭駭客入侵，一個說俄語的勒索軟體(ransomware syndicate)集團宣稱犯案，威脅華府警方付款，否則將出售警方機密給地方犯罪組織。

華府都會警察局26日稱系統遭駭客入侵，說俄語的勒索軟體集團Babuk承認此次攻擊，在其網站上公開截圖，稱已竊取華府警方逾250GB的敏感數據，以此威脅華府警方在三天內向指定聯絡人付款，否則會將警方信息分送給地方犯罪團體和幫派。

Babuk集團的截圖顯示，他們竊取的數據來自至少四台電腦，內容包括情報資料、幫派衝突的相關信息、監獄人員資料，以及部分行政文件。

華府代理警察局長康提(Robert Contee)表示，正慎重處理，阻斷了所有未獲授權的帳戶使用華府警方系統，要求聯邦調查局(FBI)介入調查，所幸此次系統被駭尚未影響華府警方的任何任務。

勒索軟體攻擊近幾年逐漸增加，網路安全公司Emsisoft勒索軟體分析師卡羅(Brett Callow)表示，今年截至目前，全美已有26個政府機構遭勒索軟體攻擊，其中有16個機構的數據被駭客公開在網路；一般情況下，受害者需要向駭客支付一定款項，才能將被惡意加密的數據解開，但受害者也不一定都會付款，部分受害機構會選擇通過備份數據重新設計系統。

喬治華盛頓大學網路安全與隱私研究所創始人兼教授霍夫曼(Lance Hoffman)表示，政府系統多因多年未更新或修補漏洞，近幾年頻繁成為網路罪犯的攻擊對象。

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