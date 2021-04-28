馬州新增3大接種站 免預約、免下車就能打疫苗

原本需要預約的「六旗美國」接種站現在開放免預約、免下車打疫苗。(州長辦公室提供)

馬州 近六成人口至少接種一劑疫苗 之際，州長霍根(Larry Hogan)27日宣布在三座大型新冠疫苗接種站提供免預約、免下車(drive-thru)的接種服務，包括喬治王子郡的「六旗美國 」(Six Flags America)接種站、查爾斯郡(Charles)的Regency Furniture體育場接種站，以及哈福德郡(Harford)的Ripken Ironbirds體育場接種站。

現有九家由州政府運營的大型接種站開放免預約打疫苗，公眾可直接前往，但排隊等候的時間，以及當日能提供的疫苗數量，取決於所在地供需情況；此外，對於16、17歲的接種人群，只會施打輝瑞疫苗。

九家免預約接種站及開放時間：六旗美國主題公園(13710 Central Ave. Bowie, MD 20721)，周一至周日上午10時至下午2時；Regency Furniture體育場(11765 St. Linus Dr. Waldorf, MD 20602)，周一至周日上午10時至下午3時；Ripken Ironbirds體育場(873 Long Dr. Aberdeen, MD 21001)，周一至周日上午9時至下午3時；M&T銀行體育場(1101 Russell St. Baltimore, MD 21230)，周一至周日上午9時至下午4時；巴爾的摩會展中心(1 W Pratt St. Baltimore, MD 21201)，周一至周六上午10時至中午12時，但僅限巴爾的摩市居民；Greenbelt地鐵站(5717 Greenbelt Metro Dr. Greenbelt, MD 20740)，周一、二上午9時至下午1時，周三、四下午2時至6時，周五、六上午11時至下午3時；海軍紀念球場(550 Taylor Ave. Annapolis, MD 21401)，周三至周日上午9時至下午3時，若遇上大型體育賽事日，當天不提供免預約接種；Wicomico Youth & Civic中心(500 Glen Ave. Salisbury, MD 21804)，周一至周日上午10時至下午2時；Hagerstown購物中心(900 Premium Outlets Blvd. Hagerstown, MD 21740)，周一至周日上午10時至下午2時；除了海軍紀念球場施打莫德納疫苗，其餘均打輝瑞疫苗。

馬州現已施打逾443萬劑新冠疫苗，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據，馬州58.9%的18歲以上人口已施打至少一劑，65歲以上人口有83.5%至少施打一劑。

州政府表示，透過大型接種站打疫苗的最快方式還是到covidvax.maryland.gov提前註冊，或致電(877)829-4682。