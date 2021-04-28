畢業率近100% 北維州TJ高中蟬聯全美最佳高中榜首

北維州TJ高中在2021年全美高中排行榜中位居第一。（記者張筠 / 攝影）

「美國新聞與世界報道」雜誌(US News & World Report))公布2021年全美高中排名，北維州 湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)憑藉近100%的畢業率和學生出色的閱讀和數學水平蟬聯第一，大華府 另有兩所高中衝進全美前125，分別為華府的School Without Walls高中和馬州 蒙郡的沃特惠特曼高中(Walt Whitman HS)。

該雜誌資深數據分析師布魯克斯(Eric Brooks)表示，TJ高中多年排名全美第一，原因包括畢業率近100%，且所有高年級學生在「大學先修課程考試」(AP exams)都取得至少三分的成績，該校學生的閱讀和數學能力出眾，畢業生在STEM領域也表現突出。

在華府排名第一的School Without Walls高中，以及在馬州排名首位的蒙郡沃特惠特曼高中，衝進全美前125；這兩所高中的畢業率超過90%，學生的AP考試成績優異；布魯克斯說，該排名每年綜合考慮眾多因素，包括多少學生參加免費營養午餐計畫、地區經濟水平是否影響學校教育質量等。

馬州內前十名依次為蒙郡沃特惠特曼、Poolesville、巴爾的摩郡Eastern Technical、蒙郡伍頓(Thomas S. Wootton)、Winston Churchill、哈維郡(Howard)River Hill、巴爾的摩郡Western School of Technology and Env. Science、弗雷德瑞克郡(Frederick)Urbana，以及哈維郡Glenelg、Marriotts Ridge。

維州內前十名有九所在費郡，依次為費郡的TJ、Langley、Mclean，里奇蒙市Open，以及費郡的Marshall、W. T. Woodson、Chantilly、Oakton、Madison和West Springfield。

該分析指，維州多數學校學生的閱讀和數學水平相對均衡，但阿靈頓郡(Arlington)、費郡、威廉王子郡(Prince William)和勞登郡(Loudoun)等學區的學生，有80%至90%在閱讀和數學上表現出色。

華府排名前五的高中為School Without Walls、Benjamin Banneker Academy、BASIS DC、McKinley科技高中、哥倫比亞高地教育學院。