我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

畢業率近100% 北維州TJ高中蟬聯全美最佳高中榜首

記者張筠╱華盛頓報導
北維州TJ高中在2021年全美高中排行榜中位居第一。（記者張筠 / 攝影）
北維州TJ高中在2021年全美高中排行榜中位居第一。（記者張筠 / 攝影）

「美國新聞與世界報道」雜誌(US News & World Report))公布2021年全美高中排名，北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)憑藉近100%的畢業率和學生出色的閱讀和數學水平蟬聯第一，大華府另有兩所高中衝進全美前125，分別為華府的School Without Walls高中和馬州蒙郡的沃特惠特曼高中(Walt Whitman HS)。

該雜誌資深數據分析師布魯克斯(Eric Brooks)表示，TJ高中多年排名全美第一，原因包括畢業率近100%，且所有高年級學生在「大學先修課程考試」(AP exams)都取得至少三分的成績，該校學生的閱讀和數學能力出眾，畢業生在STEM領域也表現突出。

在華府排名第一的School Without Walls高中，以及在馬州排名首位的蒙郡沃特惠特曼高中，衝進全美前125；這兩所高中的畢業率超過90%，學生的AP考試成績優異；布魯克斯說，該排名每年綜合考慮眾多因素，包括多少學生參加免費營養午餐計畫、地區經濟水平是否影響學校教育質量等。

馬州內前十名依次為蒙郡沃特惠特曼、Poolesville、巴爾的摩郡Eastern Technical、蒙郡伍頓(Thomas S. Wootton)、Winston Churchill、哈維郡(Howard)River Hill、巴爾的摩郡Western School of Technology and Env. Science、弗雷德瑞克郡(Frederick)Urbana，以及哈維郡Glenelg、Marriotts Ridge。

維州內前十名有九所在費郡，依次為費郡的TJ、Langley、Mclean，里奇蒙市Open，以及費郡的Marshall、W. T. Woodson、Chantilly、Oakton、Madison和West Springfield。

該分析指，維州多數學校學生的閱讀和數學水平相對均衡，但阿靈頓郡(Arlington)、費郡、威廉王子郡(Prince William)和勞登郡(Loudoun)等學區的學生，有80%至90%在閱讀和數學上表現出色。

華府排名前五的高中為School Without Walls、Benjamin Banneker Academy、BASIS DC、McKinley科技高中、哥倫比亞高地教育學院。

華府 馬州 維州

上一則

新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出

延伸閱讀

華府都會警局遭駭 犯罪集團:不付款將分享數據給幫派

華府都會警局遭駭 犯罪集團:不付款將分享數據給幫派
維州進階數學課擬延至11年級才能修 家長質疑

維州進階數學課擬延至11年級才能修 家長質疑
北卡州非裔男遭射殺 7警停職 媒體促公開隨身攝錄片段

北卡州非裔男遭射殺 7警停職 媒體促公開隨身攝錄片段
NBA／連續11場30分紀錄中斷 柯瑞：它總會結束

NBA／連續11場30分紀錄中斷 柯瑞：它總會結束
川普起手式 背書阿拉巴馬州布魯克斯角逐參議員

川普起手式 背書阿拉巴馬州布魯克斯角逐參議員

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的16歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃16歲女孩

2021-04-21 10:54
女教師踩小孩的照片。（Fox 4截自推特）

跪頸案定罪日 女教師貼這種照片遭停職

2021-04-22 20:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗