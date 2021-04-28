擬改進階數學課惹議 維州教育廳澄清：學校有裁量權

因「維州 數學通道計畫」(VMPI)打算取消11年級之前的所有進階數學課(accelerated math courses)惹議，被指降低標準換分數好看；維州教育 廳26日澄清，不是要取消進階數學課，而是要重新規劃八、九、十年級的數學課，納入數據科學和數據分析這類學科，以便幫助學生更好的為上大學和找工作做準備。

VMPI計畫由州教育廳、維州高等教育委員會及維州社區大學系統(Virginia Community College System)聯合發起，旨在提高數學學習的機會公平；根據早先公布的初步課程安排，將讓六年級學生上數學基礎概念6(Foundational Concepts 6)，七年級學生上基礎概念7(Foundational Concepts 7)，以此類推，直到11年級才可選擇上微積分(calculus)等進階數學課程。

該消息招致許多家長反對，質疑「公平教育」應該給學生提供符合他們水平的教育機會，而不是降低課程難度、讓分數好看。

對此，州教育廳更改原先說法，26日澄清否認要取消進階數學課，並說學生仍可選擇上高級課程，同時明確各學區 對於是否執行VMPI的課程表，有自行裁量權。

州教育廳廳長雷恩(James Lane)說，之前的消息是誤傳，擔心人們被誤導，VMPI依舊允許學生根據能力和學習成績學習進階數學內容，也不強制要求學生何時、如何上某個課程，各學區和學生可根據個人學習需求決定，各學區在根據標準安排課程時，也仍有很大靈活度。

州教育廳繼續就VMPI議題收集公眾意見，詳情：https://bit.ly/3tZ8fiE；近期也有介紹VMPI計畫的座談，將於5月25日晚6時30分在其YouTube頻道直播(https://bit.ly/3gG9P5m)。