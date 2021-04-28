馬州蒙郡防疫再鬆綁 室內聚會限50人 電影院客容量50%

蒙郡截至27日過半人口打了至少一劑新冠疫苗，郡議會通過防疫新規放寬限制。（記者張筠 / 攝影）

馬州人口最多的蒙郡(Montgomery)27日表示，逾半人口至少接種一劑新冠疫苗 ，當日下午5時起放寬對電影院 、露營、商場和體育賽事的防疫 限制，室內聚會上限也增至50人、戶外100人。

蒙郡郡議會表示，截至27日，全郡已有33.6%人口完成接種，逾半人口打了至少一劑，郡議員因此通過防疫新規，包括室內聚會人數上限增至50人、戶外100人，允許露營；電影院客容量增至50%，允許出售食物；可允許客容量50%的顧客；體育賽事室內不超過50人，戶外不超過100人；密室逃脫(escape room)每場遊戲最多十人；博物館和畫廊等文藝場館可恢復實體展覽，大商場也可重開美食廣場和行人廣場等區域。

郡議會指，鬆綁防疫限制將根據疫苗接種率分階段進行，達到六成人口至少接種一劑的門檻後，蒙郡將再放寬限制，包括室內聚會人數上限調至250人，取消戶外聚會限制，餐館、電影院、宗教場所客容量增至75%等。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)表示，按照現在的接種速度，預計未來二到三周可達到60%的人口接種至少一劑疫苗；若逾半人口完成接種，屆時蒙郡對商家和社交聚會的防疫規定將與州政府同步，預計還需一個月至一個半月。