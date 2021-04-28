我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

馬州蒙郡防疫再鬆綁 室內聚會限50人 電影院客容量50%

記者張筠╱馬州報導
蒙郡截至27日過半人口打了至少一劑新冠疫苗，郡議會通過防疫新規放寬限制。（記者張筠 / 攝影）
蒙郡截至27日過半人口打了至少一劑新冠疫苗，郡議會通過防疫新規放寬限制。（記者張筠 / 攝影）

馬州人口最多的蒙郡(Montgomery)27日表示，逾半人口至少接種一劑新冠疫苗，當日下午5時起放寬對電影院、露營、商場和體育賽事的防疫限制，室內聚會上限也增至50人、戶外100人。

蒙郡郡議會表示，截至27日，全郡已有33.6%人口完成接種，逾半人口打了至少一劑，郡議員因此通過防疫新規，包括室內聚會人數上限增至50人、戶外100人，允許露營；電影院客容量增至50%，允許出售食物；可允許客容量50%的顧客；體育賽事室內不超過50人，戶外不超過100人；密室逃脫(escape room)每場遊戲最多十人；博物館和畫廊等文藝場館可恢復實體展覽，大商場也可重開美食廣場和行人廣場等區域。

郡議會指，鬆綁防疫限制將根據疫苗接種率分階段進行，達到六成人口至少接種一劑的門檻後，蒙郡將再放寬限制，包括室內聚會人數上限調至250人，取消戶外聚會限制，餐館、電影院、宗教場所客容量增至75%等。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)表示，按照現在的接種速度，預計未來二到三周可達到60%的人口接種至少一劑疫苗；若逾半人口完成接種，屆時蒙郡對商家和社交聚會的防疫規定將與州政府同步，預計還需一個月至一個半月。

電影院 防疫 疫苗

上一則

「減速避讓法」上路 見警消救護車不減速 賓州重罰

下一則

新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出

延伸閱讀

PPE Unit大方送免費防疫物資給南加商家 可上網申請

PPE Unit大方送免費防疫物資給南加商家 可上網申請
美總人口3.3億 人口遷徙、國會洗牌 德州大贏家

美總人口3.3億 人口遷徙、國會洗牌 德州大贏家
紐約州只差89人 眾院減少1席

紐約州只差89人 眾院減少1席
人口普查出爐 加州人口衰退至3953.8萬 國會少1席

人口普查出爐 加州人口衰退至3953.8萬 國會少1席
加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是全美人口最大州

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是全美人口最大州

熱門新聞

維吉尼亞州非裔布朗車子拋錨，警察開車載他回家，男子後來撥打911電話，被同一名警察開十槍受重傷。(取材自臉書)

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

2021-04-23 21:05
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
20前未歸還舊影帶，竟惹來重罪。(FOX/New York Post)

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

2021-04-25 20:44
聯邦參議員克魯茲。（Ted Cruz推特）

罵完後投贊成票 克魯茲改口反仇亞法案

2021-04-23 19:27
哥倫布警察將開槍擊斃圖中穿黑色上衣的16歲女孩。(哥倫布警局影片截圖)

又傳警察殺人 俄州哥倫布警開槍擊斃16歲女孩

2021-04-21 10:54
女教師踩小孩的照片。（Fox 4截自推特）

跪頸案定罪日 女教師貼這種照片遭停職

2021-04-22 20:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗