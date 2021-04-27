填補北美華語文教育缺口 僑委會推海外華語文深耕計畫

中華民國僑務委員會舉行北美媒體線上座談會，僑務委員長童振源表示，疫之後數位教育興盛，僑委會將推動華語文教學機構和智能教育產業合作，以新科技發展更多元活潑的教學模式。（視頻會議截圖）

中華民國僑務委員會近日舉行北美媒體線上座談會，表示在中國 孔子學院陸續關閉後，台灣 將全力填補北美華語文教學缺口；僑委會宣布推出「海外華語文深耕計畫」，主張以自由、民主及多元的方式，通過海外僑校教授正體華語文學，並利用人工智慧等新技術舉辦國際華語文比賽和文化活動，激發各地師生的教學興趣。

僑務委員長童振源表示，目前歐美地區有近430所僑校、逾600名台籍教師在主流中小學任教，為填補中國孔子學院關閉後的華語文教學缺口，台灣在去年12月與美國簽訂「台美教育 倡議」，加強雙方語言合作。

童振源表示，新冠疫情後，數位教育興盛，僑委會也將推動華語文教學機構和智能教育產業合作，以新科技發展更多元活潑的教學模式，吸引更多主流民眾學習華語，並為教師舉辦實體與數位相結合的培訓，未來也將邀請在美華語教師到台灣參加研習。

他說，在填補華語文教學缺口的同時，也要注意語言及文化不可分割，因此僑委會計畫邀請學華語的北美青年到台灣參加青年營隊，在民主、自由與多元的環境下學習華語，同時也給台灣青年帶來英語服務營，推動美台雙向文化交流和語言學習。

童振源指，為擴展華語文市場，僑委會將輔助僑校成立台灣華語文學習中心，培訓僑校師資向主流社會傳授華語文教學，此外也將加強與主流學校華語文教師的合作，推出教師培育及認證機制。

除了多元教學，僑委會也計畫通過國際交流賽推動華語文教學，包括運用人工智慧技術舉辦國際的華語文口說比賽、作文比賽以及華語歌唱大賽，讓師生在探索新技術的同時享受華語文教學；今年底僑委會還將在台灣舉辦「華語文教學國際高峰會」，邀請全球教師到台灣交流經驗。