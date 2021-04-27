幫交租、水電費、送餐到家… 北維勞登郡多項家庭紓困

為幫助疫情 期間受影響的家庭，北維州 勞登郡(Loudoun County)推出一系列援助項目籲民使用，包括幫交房租、水電費，送餐到家，兒童看護、求職培訓等，並撥款200萬元到非營利組織或宗教組織，幫助社區居民度過難關。

•行為健康與發展服務(Behavioral Health and Developmental Services)

每周一至周五上午9時至下午2時可直接前往行為健康與發展服務處，或電703-771-5155；緊急援助可至勞登郡危機干預評估中心(Crisis Intervention Team Assessment Center)，每天上午7時至晚11時開放，可直接前往或電703-777-0320。

•房租援助

勞登郡自去年4月以來，已幫助437戶家庭，提供總計逾240萬元的租金 援助，詳情：loudoun.gov/lra，或電703-777-0420。

•水電費援助

替居民繳水電瓦斯，以及烹飪所用的丙烷、油、木等公共事業費用，最多1750元，詳情可電新冠應急資金求助熱線703-669-5040。

•遠程學習兒童看護項目

勞登郡公園、娛樂及社區服務處設立遠程學習項目，將在12所學校和2所私營地點運營，上課時間和課後時間均可提供兒童看護服務，詳情：www.loudoun.gov/dlchildcare。

•送餐到家項目

勞登郡60歲以上的居民可獲送餐到家的幫助，了解資格可電703-777-0257。

•求職資源中心

求職者可從勞登郡求職資源中心獲得免費培訓、找工作或職業諮詢服務，詳情loudoun.gov/wrc或電703-777-0150。

•新冠確診者援助項目

幫助確診新冠，並需要財務援助的居民與債務人保持安全距離，個人還可能獲得最多1500元用於家庭開銷，詳情可電703-777-0420。

其他新冠疫情相關的補助：www.loudoun.gov/needsassistance。