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維州進階數學課擬延至11年級才能修 家長質疑

記者羅曉媛／維州報導

維州教育廳擬推出「維州數學通道計畫」(Virginia Mathematics Pathways Initiative，簡稱VMPI)，取消11年級之前的所有進階數學課(accelerated math courses)，改讓學生從11年級開始再選擇上高級數學課程；教育廳指該計畫旨在提高數學學習的機會公平，但有家長質疑，「公平教育應該是給學生提供符合他們水平的教育機會」，而不是降低課程難度、讓分數好看。

VMPI計畫由州教育廳、維州高等教育委員會及維州社區大學系統(Virginia Community College System)聯合發起，目前僅提出改變進階數學課的規畫，尚未明確各學區該如何參考或執行，州教育廳正就此議題收集公眾意見。

該計畫將讓六年級學生上數學基礎概念6(Foundational Concepts 6)，七年級學生上基礎概念7(Foundational Concepts 7)，以此類推，直到11年級才可選擇上微積分(calculus)等進階數學課程。

州教育廳表示，該計畫旨在提高數學學習的機會公平，確保學生們更好的為上大學和職場成功做準備，同時也與不同利益相關者協作，提高數學教育。

教育廳數學協調專員緹娜‧馬扎肯恩(Tina Mazzacane)表示，了解「學生想從數學課程中獲得什麼」很重要，應看看學生的學習目標和自主選擇是什麼，VMPI計畫就能為這些學生提供想要的選擇；她承認現行數學課程對於一部分學生而言很有用，但也有另一部分學生對數學的運用不同。

不過已有家長抱怨此舉並非公平，而是降低學習標準，質問「這能如何幫到學生？」一名家長在臉書表示，「我家小孩在上十年級，已經覺得高級微積分學前課程太簡單了。公平是根據學生水平滿足他們的要求，給他們提供成功所需的東西，學得快的學生也應該有機會在符合他們水平的基礎上學習。」

州教育廳將繼續就VMPI計畫舉行介紹座談，最近兩期於27日(今)和5月25日晚6時30分在其YouTube頻道直播(https://bit.ly/3gG9P5m)，VMPI詳情：https://bit.ly/3tZ8fiE。

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