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華府商家防疫限制5月1日再鬆綁 11接種站免預約

記者羅曉媛／華盛頓報導
許多接種站僅對預約者開放，華府的11家大型接種站本周六起可免預約。(記者羅曉媛/攝影)
許多接種站僅對預約者開放，華府的11家大型接種站本周六起可免預約。(記者羅曉媛/攝影)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)26日表示將從5月1日(本周六)起，放寬餐館、零售店、健身房、娛樂場所等商家的防疫限制，包括提高非必要商家的室內人數上限到50%或不超過250人，娛樂場所和電影院可在客容量不超過25%的前提下重開，餐館每桌最多可坐十人等，並在11個大型新冠疫苗接種站提供免預約接種。

華府現有23萬7000人至少接種一劑新冠疫苗，約為華府人口的33.6%，20.2%的人口已打完疫苗；包瑟表示，華府的新冠傳染率、日增確診數、確診率等關鍵指標都在下降，將從5月1日起放寬多項防疫限制。

具體包括非必要零售店室內人數上限提高到50%，或不超過250人；電影院、娛樂場所在客容量不超過25%的基礎上重開，娛樂場所與會者必須入座，總人數不超過500；餐館每桌人數從六人放寬到十人；現場音樂表演可在花園、路邊等戶外場所舉行；健身房客容量不超過50%或最多250人；公私營泳池重開須遵守安全指南，戶外噴水池可重開；宗教朝拜場所客容量不超過40%。

包瑟提醒，目前凡16歲以上者均可接種新冠疫苗，華府還將在本周六舉辦「行動日」(Day of Action)，由志工走訪各社區鼓勵居民接種疫苗；查找接種點：vaccinefinder.org。

至於華府會否恢復嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，仍在等待聯邦疾病防治中心發布最終的臨床和實踐指導，並說暫停嬌生疫苗不會影響華府的疫苗進展，因為有充足的莫德納和輝瑞疫苗。

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