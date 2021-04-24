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2021米其林餐廳出爐 華府新增5家 維州飯店連5年摘三星

記者張筠／華盛頓報導
Xiquet主廚擅長用木柴火烹飪美食，展現地中海地帶的飲食文化。(取自Xiquet官網)
Xiquet主廚擅長用木柴火烹飪美食，展現地中海地帶的飲食文化。(取自Xiquet官網)

米其林指南近日公布華府餐館評選名單，華府新增五家米其林餐廳，包括日料、法餐、地中海美食、哥倫比亞菜系等，包括獲得一星的Rooster & Owl、Xiquet、Cranes、Elcielo D.C.，以及獲得兩星的Jont。

Rooster & Owl主推當季菜餚，餐廳名稱來自聯合創始人Tang夫婦「互補」的生活作息，一人習慣早起，一人習慣晚睡，但生活作息不妨礙他們對美食共同的熱愛。

Xiquet主推地中海菜系，包括西班牙海鮮飯和各類瓦倫西亞美食(Valencian)，主廚丹尼(Danny)擅長用木柴火烹飪食物，通過海鮮菜品展現沿海地區的人文風情；Cranes主推日料與法餐結合的創意菜搭配各類酒品，餐飲環境也融合了日系簡約與法式浪漫；Elcielo D.C.主打哥倫比亞菜系，「The Experience」和「The Journey」兩份品嚐菜單也主打通過美食帶食客遊歷哥倫比亞。

華府米其林指南中還有連續五年獲得米其林稱號的The Inn at Little Washington，該飯店雖然位於維州，距離華府有一小時車程，但評鑑師稱該店菜品精良、服務優秀，必須「破格」列入華府米其林指南，除了三星好評，該飯店今年也因長期與地方農場合作、使用清潔資源獲得米其林「綠星」(Green Star)，此評鑑主要是肯定餐館對環境友好及可持續發展的能力。

米其林表示，由於新冠疫情影響，今年許多餐廳堂食縮減，甚至有大量餐廳熄燈，但米其林評鑑標準沒有放寬，不論是堂食還是戶外用餐，獲星餐廳都在菜品和服務上表現卓越；目前米其林尚不評鑑僅提供外帶的餐廳。

華府新增的五家米其林餐廳中，Jont是唯一獲得兩星的餐廳。(取自Jont官網)
華府新增的五家米其林餐廳中，Jont是唯一獲得兩星的餐廳。(取自Jont官網)
位於華府哥倫比亞高地的Rooster & Owl獲得米其林一星。(Rooster...
位於華府哥倫比亞高地的Rooster & Owl獲得米其林一星。(Rooster & Owl官網)

華府 美食 疫情

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