管道多元 維州初選提前投票開跑

維州今年改選州長、副州長、檢察長和州眾議會100席，提前投票即日開放。(記者張筠 / 攝影)

維州 選舉季23日拉開帷幕，民主黨 初選的提前投票 從23日開始，截至6月8日，6月8日初選當天各地投票站從上午6時開放至晚上7時；受疫情影響，今年提前投票仍提供現場投票、郵寄缺席選票(absentee voting)以及投遞箱(drop box)等方式，選民登記5月17日截止。

維州今年改選州長、副州長、檢察長和州眾議會的100席，目前以民主黨黨內初選為主，共和黨初選將於5月8日維州共和黨大會上投票決出後宣布；各郡市也有初選，包括郡、市長，郡、市議員等。

全州提前投票從23日開始，截至6月8日，各地投票站位置和提前投票的開放時間可登錄地方政府網站查看，亞歷山卓市(Alexandria)、阿靈頓郡(Arlington)、費郡(Fairfax)皆設置投遞箱(drop box)，每天24小時開放；6月8日初選投票站早6時至晚7時開放，無論何種方式投票，選民都需在5月17日前登記，可登錄https://bit.ly/2Ql2HAC。

民主黨五人參選州長，包括首位非裔女性參選人詹妮弗‧佛伊(Jennifer Carroll Foy)、州眾議員卡特(Lee J. Carter)、現任非裔副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)、州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)，以及曾在2014至2018年任維州州長的麥考利夫(Terry McAuliffe)。

副州長民主黨有七人參選，四名州眾議員：哈拉阿萊雅(Hala S. Ayala)、山姆拉蘇爾(Sam Rasoul)、伊莉莎白·古斯曼(Elizabeth R. Guzman)、馬克·萊文(Mark H. Levine)，Norfolk市議員麥克萊納(Andria P. McClellana)、費郡有色人種促進法律協會主席裴爾曼(Sean A. Perryman)，以及NFL經紀人夏芙華倫(Xavier JaMar Warren)。

州檢察長民主黨參選人為瓊斯(Jay Jones)。