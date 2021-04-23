民調：疫期後77%民眾仍愛網購 超市憂喜參半

民調顯示，全美77%民眾在疫情結束後將繼續在網路超市購物。(記者張筠／攝影)

新冠疫情 改變日常購物習慣，近日Instacart與Harris聯合民調 顯示，全美77%民眾在疫情好轉後仍習慣在線上超市購物，超商 對此憂喜參半，有商家稱縮小實體店面積可減少租金和管理成本，但為順應線上消費潮流，需增聘送貨人員，培訓和薪資成本增加。

該民調顯示，疫情加快傳統實體超市被線上超商取代的速度，全美近一半民眾(48%)表示曾在疫期線上訂購食品和日常用品，而近期數據顯示，即使疫情結束，77%的受訪民眾未來也將繼續在網路超市購物，減少與人接觸，節省通勤成本。

民眾消費習慣的轉變讓超商憂喜參半，部分大超市計畫在疫情後永久撤下熟食專區，減輕負擔，部分商家增添外帶專區，方便清潔工作，部分24小時營業的超商也縮減營業時間和面積，減少人力成本；學者表示，網路超市購物也有助分散客流，部分居民會「拼單」採購，提高效率和靈活性。

但也有業者指，線上購物盛行後，送貨服務成為競爭的要點，增聘送貨員工除了會增加薪資、培訓和管理成本，民眾對服務質量和速度逐漸嚴苛的要求，也讓商家面臨更大壓力。

此外也有學者表示，若實體超市持續縮減，未來民眾在超市的商品選擇會更少，而對於部分蔬果、生鮮商品來說，網購總不如實體採購新鮮，因此商家仍需平衡線上線下的服務。

該民調顯示，36%的受訪者稱，疫情教會他們在日常用品的消費中節約開支，學者預計，這也將或多或少給美國經濟帶來影響。