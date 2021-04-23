違反防疫、收不當會費 WSC健身房罰款和解

WSC母公司近日決定與華府檢方和解，嚴格遵守市府防疫規定。(取自WSC官網)

華盛頓運動俱樂部(WSC)因違反市府防疫 規定，且不讓民眾取消會員，其母公司從疫情 爆發開始已三次被華府特區 檢方起訴，近日該公司決定與檢方和解，條款包括向華府支付10萬元，調整俱樂部運營方式，嚴格遵守市府防疫規定。

華府特區檢察長拉辛(Karl Racine)20日表示，WSC違反市府防疫規定，威脅民眾和員工的安全健康，還阻攔部分希望取消該俱樂部會員的民眾，因此遭檢方起訴。

根據和解文件，WSC的母公司TSI Holdings在七天內須向華府繳納10萬元罰金，嚴格遵行華府防疫規定，將俱樂部人數限制在客容量的25%以內，在俱樂部前後門張貼提醒戴口罩的標語，在網站上更新社交距離指南，若有會員沒有戴口罩，員工必須提醒或要求其離開，以免威脅到其他人的安全。

檢方指，若該公司及俱樂部能做到和解條款中的要求，則可免受更多指控。

這是TSI Holdings公司自2019年以來第三次被華府檢方起訴，該公司2019年曾因沒有告知消費者取消會員的相關規定及作法，且在部分民眾退出會員後仍繼續收費，因而被起訴；華府2020年3月頒布「居家避疫」令後，該俱樂部再犯相似錯誤，不僅向已退會員的民眾收會費，甚至因消費者「遲繳」會費收取罰金，因此在同年4月再遭起訴，雖然後來雙方和解，WSC在2020年6月重開後重蹈覆轍，市府和檢方收到許多民眾投訴。

今年3月，檢方再度起訴TSI Holdings公司，原因是該公司在華府市中心杜邦圓環(Dupont Circle)俱樂部違反市府防疫規定，在會員提醒或投訴後，俱樂部屢犯不改。

TSI Holdings公司在疫情期間關閉了三家WSC，目前在華府仍有三家，分別位於杜邦圓環、哥倫比亞高地(Columbia Heights)以及Glover公園，該公司在全美運營逾150家健身中心，但在紐約和波士頓的多家俱樂部也曾因欺騙會員費用而遭類似指控。