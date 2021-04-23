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1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

維州5/15起群聚人數限制再放寬 室內100人 戶外250人

記者張筠／維州報導
維州進一步放寬餐飲及聚會防疫限制。(美聯社)
維州進一步放寬餐飲及聚會防疫限制。(美聯社)

維州州長諾譚(Ralph Northam)22日宣布，5月15日起進一步放寬防疫限制，社交聚會人數上限，室內100人，戶外250人，餐館和酒吧的宵禁取消；諾譚也要求公校在新學年提供一周五天實體課的選項，但州府沒有計畫強制大學生在返校前必須接種疫苗

諾譚表示，目前維州已有逾一半居民接種至少一劑疫苗，因此防疫限制可繼續放寬，根據新規，5月15日起，室內社交聚會人數上限從原來的50人放寬至100人，戶外聚會從100人上調至250人，室內和戶外文娛活動可允許客容量的50%，室內體育活動可容250人，或不超客容量的50%，戶外形式可容1000人，或不超客容量的50%。

州府也允許餐館和酒吧延長營業時間，取消原來凌晨12時到清晨5時的營業禁令，允許商家在凌晨12時後繼續售賣酒精飲品，並取消酒吧的座位限制，允許民眾在間隔六呎的前提下在酒吧堂食。

諾譚也要求公校在新學年提供一周五天的實體課教學，加快學校恢復到疫情前的狀態，維州最大的費郡公校(FCPS)教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)21日表示，將遵循州府規定，但同時也會保留網課選項，供有特殊需求的學生選擇。

聯邦疾病防治中心(CDC)也指導學校「最大限度的恢復實體課」，在師生持續戴口罩並保持社交距離的前提下，新冠病毒在校園傳播的機率很小。關於大學生的防疫，諾譚表示，目前不計畫要求大學生在返校前必須接種疫苗，但鼓勵學生堅持謹慎防疫。

防疫 公校 疫苗

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