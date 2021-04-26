幫助有特殊需要的兒童的家長
如果你是一位有特殊需要的兒童的家長，你大概就會清楚地瞭解要確保這個孩子得到恰當的照顧是多麼複雜，其費用又是多麼巨大。並且，這是一項終身的責任。從住房，醫療照顧，到大多數日常的基本需要，所有這些費用都得一起支付。現在要負起這些責任已實屬不易，想一想假如沒有了你的收入來源會是怎樣的艱難。這正是特殊需要信託能夠幫助你的地方。
如果你的孩子接受補充保障收入(SSI)和醫療援助(Medicaid1)福利，要記住很重要的一點，任何在他們名下的收入與財產都會影響他們的資格。特殊需要信託可以提供一種方法來保障這些財產，確保你的孩子所需要的收入來源，又不至於危及失去寶貴的政府福利。更重要的是，如果你遭遇不測，特殊需要信託就可以協助為你的孩子提供必要的手段，以繼續提供照顧，幫助支付基本生活需要乃至額外支出的費用--即使這些費用聯邦政府並不予以補貼，例如特別的醫治理療，教育及交通費用等。
你需要與律師合作來設立這一信託。信託一旦設立，你就可以用許多方法對其注入資金。實際上你也許想瞭解通過永久終生壽險或靈活壽險的方式為特殊需要信託注資的好處。兩種方式均提供壽險福利保障2，允許現金值延稅累積，並且可以專門設計以符合你的特殊需要及預算。你的壽險業務代表可以協助你決定需要在信託內投入多少錢，並與你討論最適合你的，負擔得起的各種選擇。
如果你為某位有特殊需要的人士提供照顧，或打算給與一大筆贈款，特殊需要信託能為此提供巨大的幫助。此外，它也是為數不多的財產規劃策略之一。可以幫助你所愛的人保護他們獲得聯邦援助的資格3。當特殊需要信託通過壽險保單投入資金時，它能提供一種可負擔的、能延續多年的解決方法。
這份由協力廠商所寫的教育性文章由紐約人壽保險公司資深業務代表(百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member): 袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為703-628-2608(手機) 703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793(馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。
註：1.在加州稱為Medi-Cal。 2.前題是必須支付保費。 3.請向當地的稅務及法律顧問瞭解州的福利是否會受影響，以及相關的信託和稅務的資訊。紐約人壽及其業務代表均不提供法律或稅務方面的意見。
對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本，如有爭議，一律以保單和合約中的條款為准。
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