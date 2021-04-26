幫助有特殊需要的兒童的家長

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

如果你是一位有特殊需要的兒童的家長，你大概就會清楚地瞭解要確保這個孩子得到恰當的照顧是多麼複雜，其費用又是多麼巨大。並且，這是一項終身的責任。從住房，醫療照顧，到大多數日常的基本需要，所有這些費用都得一起支付。現在要負起這些責任已實屬不易，想一想假如沒有了你的收入來源會是怎樣的艱難。這正是特殊需要信託能夠幫助你的地方。

如果你的孩子接受補充保障收入(SSI)和醫療援助(Medicaid1)福利 ，要記住很重要的一點，任何在他們名下的收入與財產都會影響他們的資格。特殊需要信託可以提供一種方法來保障這些財產，確保你的孩子所需要的收入來源，又不至於危及失去寶貴的政府福利。更重要的是，如果你遭遇不測，特殊需要信託就可以協助為你的孩子提供必要的手段，以繼續提供照顧，幫助支付基本生活需要乃至額外支出的費用--即使這些費用聯邦政府並不予以補貼，例如特別的醫治理療，教育及交通費用等。

你需要與律師合作來設立這一信託。信託一旦設立，你就可以用許多方法對其注入資金。實際上你也許想瞭解通過永久終生壽險 或靈活壽險的方式為特殊需要信託注資的好處。兩種方式均提供壽險福利保障2，允許現金值延稅累積，並且可以專門設計以符合你的特殊需要及預算。你的壽險業務代表可以協助你決定需要在信託內投入多少錢，並與你討論最適合你的，負擔得起的各種選擇。

如果你為某位有特殊需要的人士提供照顧，或打算給與一大筆贈款，特殊需要信託能為此提供巨大的幫助。此外，它也是為數不多的財產規劃策略之一。可以幫助你所愛的人保護他們獲得聯邦援助的資格3。當特殊需要信託通過壽險保單投入資金時，它能提供一種可負擔的、能延續多年的解決方法。

這份由協力廠商所寫的教育性文章由紐約 人壽保險公司資深業務代表(百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member): 袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為703-628-2608(手機) 703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793(馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。

註：1.在加州稱為Medi-Cal。 2.前題是必須支付保費。 3.請向當地的稅務及法律顧問瞭解州的福利是否會受影響，以及相關的信託和稅務的資訊。紐約人壽及其業務代表均不提供法律或稅務方面的意見。

對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本，如有爭議，一律以保單和合約中的條款為准。