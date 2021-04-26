『年金的是是非非』及『羅斯退休帳戶轉換』網絡理財講座

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於5月舉辦4場網絡理財講座，從上午10時30分至12時止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

5月1日講座的主題是『年金的是是非非』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資 工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。 因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金 年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節，希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

5月8日及5月22日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

5月15日張博士將討論『羅斯退休帳戶轉換』。人們在工作期間一直在為退休準備，不論是IRA儲蓄 或雇主退休計劃儲蓄。在退休時才意識到自己的所得稅也隨著退休帳戶的增值而增加。退休人士面臨著將退休金轉換為羅斯退休金，立即繳稅並使其免稅增長及未來提款時免稅，或留在傳統的退休帳戶中繼續增長，未來提款時在繳稅。

羅斯退休金帳戶的優點如下。合格的提款是免稅的。您只需要在轉換時交稅一次。羅斯退休金轉換可能會鎖定了我認為當今的低稅率。羅斯IRA消除了未來稅率的不確定性。如果未來的稅率提高，免稅的羅斯IRA收入將更有價值。羅斯的資金在納稅申報表上是看不見的。羅斯IRA帳戶的增值在退休收入是免稅的。即使未來稅率提高，它也會使您的應稅收入保持較低水平。羅斯IRA沒有最低提款金(RMD)的需求。

羅斯退休金轉換可以通過兩種方式減少退休時的應稅收入。轉換將資金從具有按普通收入徵稅的RMD的IRA轉移到終身無RMD的免稅羅斯IRA。它有可能減少未來的資本利得稅和3.8％的附加稅。

羅斯退休金轉換也有缺點。羅斯的轉換是永久性的，它是無法撤消的。所有轉換為羅斯IRA的稅前資金需繳納所得稅，稅率按普通所得稅率繳納。羅斯轉換基金需要等待5年，直到59歲半才能免稅提款。大多數非配偶受益人都將受到《退休促進法》規定的10年支付規則的約束。

以下是有關羅斯退休金轉換應該問的問題。什麼時候需要轉換後的資金？誰是受益人？您認為您的未來稅率是多少？什麼時候的轉換稅最低？轉換稅的稅錢從哪裡來支付？如果不進行轉換，未來RMD的稅將是多少？

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。投資型年金是專為退休目的設計的長期投資選項。增值的部分需繳納所得稅，如果在59½歲之前提取，則可能要繳納10％的聯邦稅。 提早提款可能會收取提款費用。 部分提款還可能減少合同項下可提供的利益以及全額退保後可得到的數額。 投資於投資型年金的證券涉及投資風險，包括可能的本金損失。 贖回時，您的合同的價值可能大於或小於投資總額。 過去的表現並不能保證將來的結果。羅斯退休金轉換通常需繳納全部稅款。轉換之前，請考慮您的稅階將如何影響結轉的整體利益。轉換後的收入可能會使您進入更高的稅級。通常建議用傳統IRA以外的資金支付轉換稅。