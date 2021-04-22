我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

提高醫療效率、減輕民眾負擔 阿靈頓增緊急醫療服務選項

記者張筠／維州報導
維州阿靈頓郡加入聯邦試點項目，讓民眾在接受緊急醫療服務時有更多選項，改善醫療資源分配效率，也減輕人們財務負擔。（記者張筠 / 攝影）
維州阿靈頓郡加入聯邦試點項目，讓民眾在接受緊急醫療服務時有更多選項，改善醫療資源分配效率，也減輕人們財務負擔。（記者張筠 / 攝影）

維州阿靈頓郡(Arlington)近日加入聯邦試點項目，允許民眾接受急救服務(emergency medial service)時，在大型醫院和緊急診療中心(urgent care facility)之間二選一，該項目至少為期五年；該郡醫療急救官員表示，此舉可提高醫療資源分配效率，同時減輕民眾在醫療方面的財務負擔。

阿靈頓消防局醫療主任史密斯(E. Reed Smith)表示，此試點項目重點在提升病患需求和醫療資源之間的匹配度，患者在被救護車輸送、接受醫療急救服務的時候，可選擇到附近的大型醫院或緊急診療中心，以提高醫療資源分配效率，尤其在新冠疫情爆發後，各地醫療機構都在提升資源分配能力。

該郡衛生官員表示，曾有民眾因擔心醫療費用故意不打急救電話而耽誤治療，為避免類似情況，阿靈頓將增加急救服務選項，減少人們不得不在財務和健康中權衡的窘境。

史密斯指出，多數緊急診療中心的費用都低於大型醫院，位於阿靈頓水晶市(Crystal City)的維州醫院應急照護中心(Virginia Hospital Center Immediate Care Facility)已加入該項目，並從上周開始提供緊急醫療服務，位於福斯教堂市(Falls Church)的Pulmonary醫療協會也將在未來幾周加入。

此聯邦試點項目至少為期五年，目前全美已有250個郡市加入，該項目的服務對象為社區所有人，包括沒登記聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)者。

聯邦醫療保險 維州 紅藍卡

上一則

新州19萬租客 疫後面臨逼遷危機

下一則

議會表決在即 投票權利法案SB 7再起爭議

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
退役球員老闆又多一人 韋德成為爵士股東

退役球員老闆又多一人 韋德成為爵士股東
NCAA／愛阿華大加薩 獲奈史密斯獎

NCAA／愛阿華大加薩 獲奈史密斯獎
佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣
「不會提高效率」 聖縣不加入藍盾計畫 只求更多疫苗

「不會提高效率」 聖縣不加入藍盾計畫 只求更多疫苗

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
數十名共和黨成員，上月25日在密西根州Portage市的Traveler's Café and Pub聚會而爆發感染。(餐館臉書)

幾乎無口罩且不信疫苗 密西根共和黨聚會爆感染

2021-04-14 12:39
檢方向48歲的女警波特，提控二及過失殺人罪。()

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

2021-04-14 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜