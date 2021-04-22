提高醫療效率、減輕民眾負擔 阿靈頓增緊急醫療服務選項

維州阿靈頓郡加入聯邦試點項目，讓民眾在接受緊急醫療服務時有更多選項，改善醫療資源分配效率，也減輕人們財務負擔。（記者張筠 / 攝影）

維州 阿靈頓郡(Arlington)近日加入聯邦試點項目，允許民眾接受急救服務(emergency medial service)時，在大型醫院和緊急診療中心(urgent care facility)之間二選一，該項目至少為期五年；該郡醫療急救官員表示，此舉可提高醫療資源分配效率，同時減輕民眾在醫療方面的財務負擔。

阿靈頓消防局醫療主任史密斯(E. Reed Smith)表示，此試點項目重點在提升病患需求和醫療資源之間的匹配度，患者在被救護車輸送、接受醫療急救服務的時候，可選擇到附近的大型醫院或緊急診療中心，以提高醫療資源分配效率，尤其在新冠疫情爆發後，各地醫療機構都在提升資源分配能力。

該郡衛生官員表示，曾有民眾因擔心醫療費用故意不打急救電話而耽誤治療，為避免類似情況，阿靈頓將增加急救服務選項，減少人們不得不在財務和健康中權衡的窘境。

史密斯指出，多數緊急診療中心的費用都低於大型醫院，位於阿靈頓水晶市(Crystal City)的維州醫院應急照護中心(Virginia Hospital Center Immediate Care Facility)已加入該項目，並從上周開始提供緊急醫療服務，位於福斯教堂市(Falls Church)的Pulmonary醫療協會也將在未來幾周加入。

此聯邦試點項目至少為期五年，目前全美已有250個郡市加入，該項目的服務對象為社區所有人，包括沒登記聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )者。